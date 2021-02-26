"جرعات جديدة للقاح كورونا" و"التجديد للمفتي".. أبرز أحداث الأسبوع في مصر

شهدت مصر على مدار الأسبوع المنصرم، أحداثا كثيرة، في مختلف المجالات، وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز الأحداث بدءا من يوم السبت الماضي 20 فبراير، وحتى اليوم الجمعة 26 فبراير 2021.





كلمة السيسي في اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية





وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم السبت الماضي، كلمة لاجتماع القاهرة رفيع المستوي لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية.





وقال الرئيس في كلمته: "يسعدني أن أتوجه بالتحية إليكم اليوم، بصفتكم خيرة العقول القانونية لقارة إفريقيا، في الوقت الذي يجري فيه الإعداد لاستقبالكم من جديد بالقاهرة قريبا، وهو التقليد الذي أرسيناه على مدار السنوات الخمس الماضية لجمع شمل الهيئات القضائية العليا في إفريقيا تحت مظلة واحدة في القاهرة. ويأتي اجتماعكم اليوم في ظل ظروف غير عادية عمت دول العالم، فإفريقيا، مثل باقي دول العالم، تواجه العديد من الصعوبات في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا".





وأضاف السيسي: "إن دساتير بلادنا هي وثائق قانونية حية ترشد وتوجه جميع الجهود التشريعية والقانونية، والأنشطة الاقتصادية والسياسية، في التعامل مع مختلف التحديات السالفة الذكر، كما أنها يجب أن تخضع دوما للمراجعة والتحديث، لتقدم أفضل توجيه وإرشاد ممكن لشعوبنا ومجتمعاتنا، من خلال تعاملها مع عالم تتطور ملامحه في ظل بيئة اقتصادية واجتماعية وسياسية وقانونية سريعة التغير.. وعليه، فإنني أدعوكم اليوم، كخيرة العقول القانونية الإفريقية، إلى التباحث حول تلك التحديات عند تشريفكم مصر خلال شهر يونيو القادم، وإلى التشاور مع الخبراء الدوليين، وكافة الجهات الدولية المعنية ذات الاختصاص الفني في تلك الموضوعات، والعمل بصورة جماعية نحو وضع قواعد دستورية إفريقية مشتركة للتعامل مع تلك التحديات، بما يدعم رؤيتنا المشتركة نحو بناء مستقبل موحد، ومتناغم، وزاهر لإفريقيا، كما أدعوكم في هذا السياق أيضا إلى الاستفادة من المنصة الرقمية القضائية الإفريقية، والتي تم إطلاقها في القاهرة، وفقا لما اتفقتم عليه في اجتماعاتكم السابقة، في التواصل، والتباحث، حول تلك الموضوعات المهمة بما يأتي بالنفع والخير على إفريقيا، ومستقبل شعوبها".





مد العام الدراسي بالجامعات لمدة 3 أسابيع





عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، السبت الماضي، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، وبحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان بالقاهرة.





واتخذ المجلس الأعلى للجامعات قرارات عدة، تمثلت في بدء الفصل الدراسي الثاني، واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير، وتستأنف الدراسة، وتستكمل أعمال الامتحانات، طبقا للنظم واللوائح والجداول المُعلنة بالمعاهد والكليات بالجامعات، والتشديد على انتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين، طبقا للجداول المعلنة بالكليات والمعاهد، لضمان حسن سير الامتحانات والعملية التعليمية، وتطبيق نظام التعليم الهجين المعلن عنه منذ بداية العام الدراسي الحالي، من خلال الجمع في التعليم بين حضور الطلاب للحرم الجامعي والتعليم أون لاين، والالتزام بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملي لتحقيق التباعد الاجتماعي، وفقا للأعداد المقررة، ويكون حضور الطلاب للجامعات والمعاهد مطابقا للقرارات السابقة للمجلس الأعلى للجامعات، التي تؤكد على عدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي لأكثر من يومين أسبوعيا، وطلاب الكليات العملية بين 3 إلى 4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة الدراسة، ومد العام الدراسي الحالي فى مختلف الكليات والمعاهد لمدة 3 أسابيع مبدئيا، بما يحقق استكمال الخطة الدراسية للتخصصات العلمية المختلفة.





وأجاز المجلس للطلاب المتخوفين من أداء الامتحانات نظرا للظروف الراهنة لجائحة كورونا التقدم بطلب للاعتذار عن أداء كل الامتحانات المقررة للفصل الدراسي الأول قبل بدء الامتحانات، وفى هذه الحالة يعامل الطالب معاملة الطلاب المتقدمين بأعذار مقبولة، وفقا للمادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وأما بالنسبة للطلاب الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فعليهم التقدم بتقرير طبى معتمد من الجهة الطبية المختصة بالجامعة، وفى هذه الحالة يجوز أن يكون الاعتذار عن الامتحانات التى تتزامن فقط مع فترة إصابة الطالب وفقا لما يقرره التقرير الطبى، ويسمح له بدخول سائر الامتحانات.





السيسي يشدد على مبدأ توطين الصناعة محليا





عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت الماضي، اجتماعا مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عصام جلال مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية، وذلك بحضور رؤساء مجالس إدارة ووكلاء شركات كلٍ من KSB الألمانية، وجانز المجرية، وسيجما التشيكية، وتروشيما اليابانية.





تناول الاجتماع استعراض التجهيزات الخاصة برفع المياه للمحطات الناقلة لمياه الري من مصرف بحر البقر، لزراعة واستصلاح الأراضي في شمال ووسط سيناء، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة ذات الخبرة العريقة والعاملة في مصر.





واكد الرئيس لرؤساء الشركات العالمية على المجال الواسع المتاح حاليًا في مصر لنشاط تلك الشركات، وما توفره المشروعات التنموية الكبري علي مستوي الجمهورية من آفاق وفرص ضخمة ومتنوعة للاستثمار والعمل سواء ما يتعلق باستصلاح الأراضي الزراعية ونقل المياه من محطات الصرف والمعالجة أو غيرها من مشروعات، مشددا على مبدأ توطين الصناعة محليا ونقل التكنولوجيا كنهج ثابت تسعي الدولة لتحقيقه مع الشركات الأجنبية العاملة في مصر في مختلف المجالات.





ميناء دمياط يعلن عودة حركة تردد ناقلات الغاز المسال





أعلن ميناء دمياط استعادة حركة تردد ناقلات الغاز المسال على الميناء مرة أخرى.





فبعد توقف دام طيلة 8 سنوات، استقبلت ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال "GOLAR GLACIER"، القادمة من سنغافورة، وترفع علم جزر المارشال.





و يبلغ طول الناقلة 276 مترا، وعرضها 45 مترا، بغاطس الناقلة يبلغ 14 مترا.





وستقوم الناقلة بشحن 60 ألف طن LNG، بما يعادل 158 ألف متر مكعب، وتتجه الناقلة إلى دولة بنجلاديش.





من جهته، وجه وزير النقل هيئة ميناء دمياط، بالمتابعة الميدانية لعملية دخول السفينة وتراكيها على الرصيف الخاص بشركة سيجاس، كما وجه برفع حالة الاستعداد وتطبيق كل إجراءات التأمين والسلامة المتبعة أثناء التعامل مع مثل هذه النوعية من السفن، وحتى تراكيها ورباطها برصيف المحطة، وذلك باستخدام القاطرات المملوكة للهيئة ثم متابعة مغادرتها بأمان.





جدير بالذكر، أن محطة إسالة وتصدير الغاز بميناء دمياط تعد أحد أكبر محطات إسالة الغاز فى الشرق الأوسط، وجاء استئناف العمل بالمحطة بعد توقف دام حوالى 8 سنوات.





مواصفات امتحان اللغة العربية الموحد للابتدائية والإعدادية





كشف خطاب رسمي صادر من المديريات لموجهي اللغة العربية علي مستوي المديريات التعليمية عن مواصفات أسئلة الامتحان الموحد في اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية.





حيث إن الصف الرابع الابتدائي تكون المواصفات: قطعة محفوظات من سطرين يتبعها أسئلة من 1-6 في المفردات اللغوية وفهم المضمون والتذوق الجمالي والأسئلة من 7-10 في القواعد والأسئلة جميعها (اختيار من متعدد).





أما الصفوف من الخامس الابتدائي إلي الثاني الإعدادي تكون أسئلة مباشرة ( اختيار من متعدد ) بدون فقرة أو قطعة والأسئلة من 1-2 للقصة ومن 3-4 القراءة المتعددة الموضوعات ومن 5-7 نص شعري او نثري ومن 8- 10 نحو.





السيسي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية





استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإثنين الماضي، الفريق أول كينيث ماكينزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية.





جاء ذلك بحضور الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والسفير جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.





ورحب الرئيس بقائد القيادة المركزية الأمريكية في زيارته إلى مصر، مؤكدا خصوصية العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتطلع لاستمرار تطوير التعاون الثنائي القائم في جميع المجالات، خصوصا على الصعيد العسكري القائم والممتد بين البلدين على مدار العقود الماضية، وذلك على نحو يعزز من التعاون المثمر بين مصر والولايات المتحدة في مواجهة التحديات المشتركة في المنطقة.





من جانبه، أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الحرص على استمرار وتيرة التنسيق والتشاور المشترك مع مصر تجاه قضايا المنطقة، وذلك في إطار متانة العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعد جوهرية لمواجهة التحديات الراهنة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، أخذا في الاعتبار الدور المصري المحوري والرئيسي لدعم السلام والاستقرار في محيطها الاقليمى، خصوصا الجهود المصرية الفعالة في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.





كما تناول اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين على الصعيد العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب، وكذلك برامج التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات، كما تم استعراض وجهات النظر والرؤى بشأن آخر التطورات بالنسبة لعدد من القضايا على المستوى الإقليمي، خصوصا في الشرق الأوسط والقرن الإفريقي وشرق المتوسط، حيث تم في هذا السياق التوافق على استمرار التشاور والتنسيق الثنائي المنتظم بين البلدين الصديقين تجاه تلك القضايا ذات الاهتمام المشترك.





إنشاء صندوق مخاطر المهن الطبية





أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على حماية الأطقم الطبية أثناء آداء عملهم، حيث تم إنشاء صندوق مخاطر المهن الطبية بموجب قانون 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهوري، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الأطقم الطبية، وتقديرًا لجهودهم المبذولة وتضحياتهم لخدمة وحماية الوطن، خاصة خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا.





وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام الصحي والتوعية والتواصل المجتمعي والسكاني، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن صندوق مخاطر المهن الطبية وصرف التعويضات للأطقم الطبية، يهدف إلى منح مزايا لحالات الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي للأطقم الطبية نتيجة أداء عملهم، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الإجتماعية لأعضاء الصندوق وأسرهم.





وأشار إلى أنه بموجب القانون، يتم مراعاة استحقاق التعويض للأطقم الطبية وأسرهم بأثر رجعي منذ بداية جائحة فيروس كورونا، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وتابع أنه من المقرر منح أعضاء صندوق مخاطر المهن الطبية مزايا لا تقل عن المزايا التي يمنحها صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي العمليات الحربية وأسرهم، لافتًا إلى أنه جاري إعداد مقترح النظام الأساسي للصندوق بمعاونة ذوي الخبرة والمتخصصين واسترشادًا بالنظم المعمول بها في صندوق شهداء الحرب.





ولفت إلى أن وزارة الصحة والسكان وضعت الإجراءات التنفيذية لتفعيل الصندوق، حيث تم تخصيص مقر دائم للصندوق بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووضع مقترح لمجلس إدارة الصندوق تمهيدًا لعرضه على دولة رئيس مجلس الوزراء.





السيسي يوجه باستعادة المكانة العالمية للقطن المصري





عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإثنين الماضي، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء كامل هلال، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية المصرية للتصدير والتنمية الصناعية.





تناول الاجتماع متابعة محاور تطوير منظومة القطن المصري من زراعة وإنتاج وصناعة، وكذلك الموقف التنفيذي لمشروعات استصلاح الأراضي في جنوب الوادي بتوشكى.





وخلال الاجتماع، تم استعراض الخطوات التنفيذية لمشروعات تنمية توشكى، بما فيها المساحات المنزرعة والمستهدف استصلاحها بالمنطقة، فضلا عن توفير الموارد المائية والبنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات، والأعمال الصناعية الجاري تنفيذها من قبل جهات الاختصاص الحكومية، وكذا سير العمل الخاص بتطوير الطرق والمحاور المؤدية لمنطقة جنوب الوادي.





ووجه الرئيس باستكمال جميع العناصر والتفاصيل الخاصة باستصلاح الأراضي في توشكى، والاعتماد على الوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة الأراضي والمناخ بتوشكى، فضلا عن تكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية، سعيا لتحقيق الهدف الاستراتيجي المنشود لإضافة مساحات جديدة من الرقعة الزراعية في مصر.





كما شهد الاجتماع عرض محاور تطوير منظومة القطن في مصر، بهدف تحقيق أفضل استغلال لما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم في ظل ما يحظى به من جودة وسمعة عالمية في الأسواق الدولية.





ووجه الرئيس بمواصلة خطة الدولة للنهوض بمنظومة القطن المصري وإعادته إلى سابق عهده واستعادة مكانته العالمية، من خلال التطوير المتكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية، إلى جانب زيادة المساحات المنزرعة لتلبية الاحتياجات الصناعية وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري على المستوى الدولي، وكذلك لإقامة صناعات وطنية تعتمد على القطن المصري توفر منتجات قطنية عالية الجودة بأسعار ملائمة للمواطنين.





الحكومة تزف بشرى للعمالة غير المنتظمة





أعلنت الحكومة الموافقة على إضافة مهنة العمالة غير منتظمة، إلى بيانات الرقم القومي لتسهيل توفير كل الدعم لهم.





وكلفت الحكومة مديريات القوى العاملة بالمحافظات لاستخراج شهادة قياس مستوى المهارة للمهن المطلوب إثباتها بالرقم القومي مجانا.





وبدأت بالفعل المديريات فى إرسال لجان بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية إلي مدنية العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية لحصر العمالة غير منتظمة وتغيير بطاقات الرقم القومي لهم.





جاء ذلك خلال احتفالية مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية بتسليم وثيقة تأمين حوادث شخصية للعمالة غير المنتظمة والمسجلة بقاعدة بيانات مديرية القوي العاملة حيث تغطي الوثيقة الوفاه والعجز الكلي والجزئي المستديم بما في ذلك نفقات العلاج الطبى.





مصر تستقبل 300 ألف جرعة من لقاح كورونا الصيني





أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، يوم الثلاثاء الماضي، عن استقبال 300 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، بمطار القاهرة الدولي، هدية من جمهورية الصين الشعبية إلى جمهورية مصر العربية، وذلك فى إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين على مدار عقود طويلة.





أول اجتماع مصري قطري منذ بيان العلا





عقد وفدان رسميان من جمهورية مصر العربية ودولة قطر اليوم بدولة الكويت اجتماعهما الأول لوضع آليات وإجراءات المرحلة المستقبلية بعد بيان قمة العُلا بالمملكة العربية السعودية الصادر في الخامس من يناير 2021.





ورحب الجانبان بالإجراءات التي اتخذها كلا البلدين بعد التوقيع على بيان العُلا كخطوة على مسار بناء الثقة بين البلدين الشقيقين. كما بحث الاجتماع السبل الكفيلة والإجراءات اللازم اتخاذها بما يُعزز مسيرة العمل المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين، وبما يحقق تطلعات شعبيهما في الأمن والاستقرار والتنمية.





وأعرب الجانبان عن التقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة على استضافتها للقمة الخليجية الأخيرة التي توجت بإصدار بيان العُلا.





وتقدّم الجانبان بالشكر لدولة الكويت الشقيقة على استضافتها للاجتماع الأول بينهما، وأعربا عن التقدير لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، على الجهود التي قادتها بلاده لرأب الصدع وحرصها على تعزيز العمل العربي المشترك.





الأوقاف توزع دفعة جديدة من الزي الأزهري على الأئمة





أعلنت وزارة الأوقاف عن توفير الزي الأزهري للائمة، وتوزيع الدفعة الثانية من صرف الزي الثاني للأئمة من الزي الأزهري، وعددهم ( 2350) إمامًا.





ويوزع الزي بمحافظات (الأقصر – البحيرة – الجيزة – الغربية – القاهرة – سوهاج – القليوبية – الشرقية – قنا -كفر الشيخ – بني سويف – الفيوم ) ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه حتى تاريخه (4863) زيًا أزهريًا.





إطلاق خدمات مصلحة الضرائب العقارية على منصة مصر الرقمية





شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الأربعاء الماضي، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لإتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية على منصة مصر الرقمية، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





وأكد رئيس مجلس الوزراء أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، وفي ظل الخطوات الجادة التي تقوم بها نحو تنفيذ خطتها للتحول الرقمي لجميع الوزارات والجهات المختلفة، وتحديث آليات العمل بها، وتحويل الاقتصاد الوطني إلى كيان قائم على العلم والمعرفة والتكنولوجيا، وكذا التيسير على المواطنين طالبي الخدمة من الجهات الحكومية.





وعقب التوقيع، أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه تم، إطلاق خدمات مصلحة الضرائب العقارية على منصة مصر الرقمية، ومن خلال البريد، وذلك للتيسير على المواطنين في الحصول على هذه الخدمات، في إطار تضافر جهود قطاعات الدولة لبناء مصر الرقمية وتعزيز عمليات التحول الرقمي، مشيرا إلى أنه تم إطلاق 45 خدمة حكومية أخرى على منصة مصر الرقمية.





تجديد تعيين الدكتور شوقي علام مفتيًا للجمهورية



