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عبد الحليم يطالب لاعبي الزمالك بالتركيز لمواصلة الانتصارات

الجمعة 26/فبراير/2021 - 04:40 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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عقد عبد الحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق، على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وطلب عبد الحليم علي من اللاعبين التركيز في مباراة وادي دجلة المقبلة، لمواصلة الانتصارات والحفاظ على صدارة الدوري الممتاز.

وأوضح عبد الحليم علي للاعبين أن الفوز على وادي دجلة في بطولة الدوري، سيؤثر إيجابيا على مواجهة الفريق المقبلة بدوري أبطال إفريقيا.

وأكد عبد الحليم علي للاعبين خلال  الجلسة، أن الجهاز الفني وإدارة النادي على ثقة كاملة في إمكانياتهم الفنية لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في اللقاء المقبل.

وفي نهاية الجلسة تعاهد لاعبو الفريق على تقديم أفضل أداء لهم أمام وادي دجلة، وتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث للابتعاد بصدارة جدول ترتيب الدوري.

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