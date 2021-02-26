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طبيب الأهلي يكشف موعد عودة نجم الفريق

الجمعة 26/فبراير/2021 - 04:35 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، إنه لايوجد موعد مُحدد لعودة لاعب فريقه السابق مؤمن زكريا للممارسة كرة القدم من جديد.

وقال شوقي في تصريحات صحفية ، إلى أن ما يُشاع عن عودة مؤمن زكريا للملاعب قريبًا غير صحيح، مضيفًا:"مؤمن يتواصل مع أطباء أجانب ويؤدي برنامجه العلاجي .

وتابع شوقي،  أن توقف حركة الطيران في بريطانيا ضمن الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا هو ما منع اللاعب من السفر.

وأضاف رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، أنه تواصل في الفترة الأخيرة مع الأطباء في بريطانيا،:"إذا استقرت الأوضاع فيما يخض فيروس كورونا، سيسافر مؤمن زكريا هناك فنحن في لأهلي داعمون له ونتابع حالته الصحية باهتمام وأول بأول".

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