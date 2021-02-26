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السيسي يتفقد أعمال تطوير الطرق والمحاور في شرق القاهرة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 04:39 م
بوابة الفجر
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أجرى  الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة تفقدية بعد ظهر اليوم الجمعة لأعمال تطوير الطرق والمحاور بشرق القاهرة". 

ومن جانبه، صرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي اطلع أثناء الجولة على مستجدات مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية وشبكة الكباري الجديدة بمنطقة الحي العاشر بمدينة نصر وبعض أحياء التجمع الخامس، والتي ساهمت سرعة في إنهاء التكدس المرورى بتلك المناطق والتيسير على المواطنين.

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