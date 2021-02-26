Advertisements

عاجل.. بشرى سارة في تدريبات الأهلي

الجمعة 26/فبراير/2021 - 04:41 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
شارك ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  في المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الجمعة على ملعب التتش.

وشارك ماهر في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من إصابته والتي استدعت جراحة في الكتف خلال الفترة الماضية، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي.

وخضع ناصر ماهر لفحص طبي قبل انطلاق المران تحت إشراف الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي؛ للاطمئنان على حالته قبل مشاركته في المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش المقرر إقامتها  مساء بعد غد الأحد ضمن منافسات الجولة الـ١٤ في بطولة الدوري المم

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ناصر ماهر الجيش الأهلي اخبار الاهلي

أخبار تهمك

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

منذ يوم

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قرعة الدوري الأوروبي تسفر عن مواجهة نارية بدور الـ16

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. أنباء عن تدهور الحالة الصحية ليوسف شعبان إثر مضاعفات "كورونا"

منذ حوالي 17 ساعة

طبيب الأهلي يكشف موعد عودة نجم الفريق

منذ ساعة الا ربع

محمد صلاح يقتحم مجال الإستثمار العقاري

منذ ثلث ساعة

فوز جمهورية شبين والداخلية وبورتو والنصر وتعادل القناة في القسم الثاني

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ حوالي 19 ساعة

الداخلية يفوز على سرس الليان في موقعة مثيرة بالقسم الثاني

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. نزيف الدم يجبر مدرب برشلونة على مغادرة المؤتمر الصحفي سريعا

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من ضم لاعب الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

منذ يوم

الكشف عن تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة المنتظرة

منذ حوالي 6 ساعات

3 مناطق تتصدر إصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ ساعة

نتيجة قرعة الدوري الأوروبي.. مواجهات قوية وصدام مصري خالص

منذ ساعتين و 9 دقيقة

موضوعات متعلقة

انتظام "معلول وفتحي وأزارو" في التدريبات الجماعية.. وفحص طبي لـ"الشناوي"

الأهلي يكشف عن تطورات إصابة متولي وحمدي

أخيرًا.. محمود متولي ينتظم في التدريبات الجماعية بالأهلي

فحص طبي لـ3 إصابات في الأهلي

فحص طبي لمحمد محمود في الأهلي

طاهر محمد طاهر يواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:32 م

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

محمد صلاح يقتحم مجال الإستثمار العقاري

05:00 م

نتيجة قرعة الدوري الأوروبي.. مواجهات قوية وصدام مصري خالص

03:11 م

طبيب الأهلي يكشف موعد عودة نجم الفريق

04:35 م

الكشف عن تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة المنتظرة

11:17 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»