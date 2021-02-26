عاجل.. بشرى سارة في تدريبات الأهلي

شارك ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الجمعة على ملعب التتش.





وشارك ماهر في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من إصابته والتي استدعت جراحة في الكتف خلال الفترة الماضية، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي.





وخضع ناصر ماهر لفحص طبي قبل انطلاق المران تحت إشراف الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي؛ للاطمئنان على حالته قبل مشاركته في المران.





ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش المقرر إقامتها مساء بعد غد الأحد ضمن منافسات الجولة الـ١٤ في بطولة الدوري المم



