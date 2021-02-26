حملة تموينية مفاجئة على المخابر والأسواق بالإسكندرية



وتحرير عدد 8 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، تحرير عدد 3 محاضر بيع سجائر مجهولة المصدر، تحرير محضرين لثلاجات مواد غذائية مخالفين، تحرير محضرين لمحطتين تموين سيارات عدم استلام بنزين 92، تحرير محضر تبديد خرز.



وفي إدارة تموين غرب والجمرك أسفرت عن تحرير عدد 8 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير عدد 4 محاضر عدم حمل شهادات صحية، تحرير عدد 5 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، تحرير عدد 4 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، وتحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد.



وفي برج العرب تم تحرير عدد 5 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير عدد 8 محاضر عدم حمل شهادات صحية، تحرير عدد 9 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، تحرير محضر لمخبز سياحي بدون ترخيص، تحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد، تحرير محضر امتناع وحجب سلعة عن بيع سجائر وتم تحرير عدد 990 علبة.



شنت مديرية التموين بالإسكندرية اليوم الجمعة حملات مكبرة داخل المخابز والأسواق والأنشطة التموينية، وذلك للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصًا على المال العام وضبط الأسواق.وقامت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بحملات أسفرت عن تحرير عدد 12 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 10 محاضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، تحرير عدد 5 محاضر عدم حمل شهادات صحية، تحرير محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، تحرير عدد 3 محاضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة اعدام إحراز.ومن ناحية أخرى قامت إدارة تموين المنتزه بحملة أسفرت عن تحرير عدد 15 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 13 محاضر انتاج خبز بلدى ناقص الوزن، تحرير عدد 15 محضر عدم حمل شهادات صحية، تحرير عدد 13 محضر عدم الاعلان عن الأسعار وللسلع الغذائية بالأسواق، تحرير عدد 5 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، تحرير محضر إدارة محل مستلزمات طبية بدون ترخيص بالاشتراك مع التفتيش الصيدلي.كما قامت ادارة تموين بحملة أسفرت عن تحرير عدد 15 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 14 محضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، تحرير عدد 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية، تحرير محضر أحوال تنفيذا لقرار النيابة، سحب عينات دقيق للتحليل.كذلك قامت إدارة تموين شرق بحملة أسفرت عن تحرير عدد 11 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 6 محاضر انتاج خبز بلدى ناقص الوزن، تحرير عدد 11 محضر عدم حمل شهادات صحية، تحرير عدد 9 محاضر عدم الاعلان عن الأسعار وللسلع الغذائية بالأسواق، تحرير محضر لبقال تموين مخالف، تحرير عدد 7 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، تحرير محضر حيازة وبيع سجائر مجهولة المصدر وتحرير 115 علبة، وتحرير محضر أحوال اعدام 110 كجم فول تنفيذا لقرار النيابة.وقد قامت إدارة تموين العامرية بحملة أسفرت عن تحرير عدد 13 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 6 محاضر انتاج خبز ناقص الوزن، تحرير عدد 10 محاضر عدم حمل شهادات صحية، تحرير عدد 4 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، تحرير عدد 7 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، تحرير محضرين إدارة مخبزين سياحى بدون ترخيص، وسحب عينات قمح ودقيق ومكرونة للتحليل.وعلى صعيد أخر، شنت إدارة تموين العجمي حملة أسفرت عن تحرير عدد 16 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير عدد 24 محضر عدم حمل شهادات صحية، تحرير عدد 19 محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، تحرير عدد 5 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص.