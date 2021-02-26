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ارتفاع حجم الاستثمارات في أصول قطاع النقل الصيني إلى 29.5 مليار دولار

الجمعة 26/فبراير/2021 - 04:56 م
بوابة الفجر
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قال المتحدث باسم وزارة النقل في الصين، سون ون جيان، اليوم الجمعة، إن حجم الاستثمارات في الأصول الثابتة في قطاع النقل بالبلاد سجل زيادة سريعة في شهر يناير الماضي، مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2020.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن سون قوله في مؤتمر صحفي، إن إجمالي حجم الاستثمارات في الأصول الثابتة الصينية في القطاع ارتفع الشهر الماضي بنسبة 42.1 في المئة على أساس سنوي، مسجلا 29.5 مليار دولار.

وأضاف المتحدث أن هذا الرقم يمثل قفزة بنسبة 13.8 في المئة مقارنة بنفس الشهر من عام 2019 .

وذهبت معظم استثمارات النقل إلى إنشاءات الطرق والمجاري المائية، التي زادت بنسبة 52.3 في المئة، مقارنة بالعام الماضي.

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الاقتصاد الصيني الاستثمارات الصينية الاستثمار فى النقل

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