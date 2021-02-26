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موسيمانى يدرس طلائع الجيش بالفيديو

الجمعة 26/فبراير/2021 - 04:41 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي، على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش.
وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين عن تحديات المرحلة المقبلة، بداية من مواجهة طلائع الجيش في بطولة الدوري.
واستأنف الأهلي تدريباته عصر اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق عقب العودة من تنزانيا.
ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش بعد غدٍ الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ١٤ في بطولة الدوري الممتاز.

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موسيماني الدوري المصري الاهلي

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