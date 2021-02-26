مسحة طبية للاعبي الزمالك

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل انطلاق مران اليوم، الذي يقام على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.





ويستعد الزمالك لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة السابعة والنصف، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز.





ويدخل الزمالك المباراة في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 29 نقطة بينما يأتي فريق وادي دجلة في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 7 نقاط فقط.









في سياق متصل استقرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزماك على سفر الفريق إلى تونس بطائرة خاصة، وذلك لخوض فريق الكرة مواجهة الترجي التونسي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





وأكد مصدر مسؤول داخل اللجنة المؤقتة على سفر الفريق إلى تونس بطائرة خاصة من أجل منح الفريق أكبر قدر من الراحة قبل المواجهة الهامة أمام الترجي التونسي في دوري الأبطال



