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مسحة طبية للاعبي الزمالك
الجمعة 26/فبراير/2021 - 04:45 م
رامي بشاي
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خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل انطلاق مران اليوم، الذي يقام على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.
ويستعد الزمالك لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة السابعة والنصف، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز.
ويدخل الزمالك المباراة في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 29 نقطة بينما يأتي فريق وادي دجلة في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 7 نقاط فقط.
في سياق متصل استقرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزماك على سفر الفريق إلى تونس بطائرة خاصة، وذلك لخوض فريق الكرة مواجهة الترجي التونسي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وأكد مصدر مسؤول داخل اللجنة المؤقتة على سفر الفريق إلى تونس بطائرة خاصة من أجل منح الفريق أكبر قدر من الراحة قبل المواجهة الهامة أمام الترجي التونسي في دوري الأبطال
وأضاف المصدر ذاته بأن الإدارة سوف تتعاقد مع شركة مصر للطيران من أجل نقل بعثة الفريق إلى تونس بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها البعثة خلال السفر إلى السنغال.
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