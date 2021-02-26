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شعبان يعلن تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة المصري

الجمعة 26/فبراير/2021 - 04:46 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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أعلن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة المصري البورسعيدي، المؤجلة من ضمن الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري العام.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا في الخامسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات المؤجلة من الجولة التاسعة. 
وقرر المدير الفني أن يبدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر
 
خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - سيف تقا - شريف دابو

خط الوسط: محمود نبيل - محمد إبراهيم - رجب عمران - ميدو جابر

خط الهجوم: شادي حسين - أحمد ياسر


ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود شكري - ضياء- قنديل - عاشور الادهم - وليد عبد المنعم - أحمد غنيم - مصطفى ميسي - فابريس نجا - ونيفول كوبينا - رجب عمران

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