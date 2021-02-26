أول إصابة بإنفلوانزا الطيور ومحاولة اغتيال فتحي باشاغا.. أبرز أحداث العالم في أسبوع

شهد العالم على مدار الأسبوع المنصرم، أحداثا كثيرة، في مختلف المجالات، وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز الأحداث بدءا من يوم السبت الماضى 20 فبراير 2021، وحتى اليوم الجمعة 26 فبراير 2021:



رئيس الوزراء التايلاندي ينجو من التصويت على سحب الثقة



نجا رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا وتسعة وزراء من اقتراح بحجب الثقة عنهم في البرلمان، اليوم السبت، بعد نقاش استمر أربعة أيام، حيث من المقرر استئناف الاحتجاجات التي دعت إلى الإطاحة به. وقال تشوان ليكباي، رئيس الجمعية الوطنية، معلنًا النتيجة التي كانت متوقعة على نطاق واسع: "يُظهر التصويت أن هناك ثقة".



استهدف المشرعون المعارضون ما يقولون إنه تطبيق حكومي بطيء للقاح فيروس كورونا وسياساتها الاقتصادية، متعهدين بمواصلة التحقيق. وقالت بيتا ليمجارونرات رئيسة حزب التحرك للأمام للصحفيين بعد التصويت "فتحنا جرحا والآن سنسكب الملح عليه."



يأتي انتصار الحكومة في الوقت الذي عادت فيه الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية بعد فترة هدوء نجمت عن تفشي فيروس كورونا للمرة الثانية.



الكويت تفرض إجراءات احترازية جديدة على المسافرين إليها



أعلنت دولة الكويت، إجراءات احترازية جديدة على الرحلات الجوية، القادمة إليها من الدول الأخرى، ومن بعض الدول التي وصفتها بـ"عالية الخطورة".



وقالت السلطات الكويتية، إنه سيتم إلزام القادمين من الدول عالية الخطورة بالحجر الصحي 14 يوما في بعض الفنادق، أما القادمين من الدول الأخرى سيخضعون للحجر الصحفي في هذه الفنادق مدة 7 أيام، على أن يلتزموا بالبقاء في المنازل 7 أيام أخرى.



وأشارت إلى أنه يستثنى من ذلك الأطفال، وأيضا الكويتيين المبتعثين بالخارج، على أن يلتزموا بالبقاء في المنازل مدة 14 يوما.



روسيا سجل أول إصابة بإنفلوانزا الطيور



أعلنت روسيا، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس معدٍ، وهو (فيروس H5N8)، المعروف باسم إنفلونزا الطيور، الذي ينتقل عادة من الدواجن إلى البشر.



ووفقا لشبكة "بي بي سي" البريطانية، قال مسؤولون: إن 7 عمال في مصنع للدواجن في جنوب البلاد أصيبوا بعد تفشي المرض هناك في ديسمبر الماضي.



وقالت رئيسة هيئة مراقبة صحة المستهلك في روسيا، آنا بوبوفا: "جميع الأشخاص السبعة... يشعرون الآن بصحة جيدة" وتابعت إنه تم اتخاذ الإجراءات المناسبة بسرعة لوقف انتشار العدوى.



وأشارت "بوبوفا" إلى أنه لا توجد علامة على انتقال العدوى بين البشر مضيفة أنه تم الإبلاغ عن الحالة لمنظمة الصحة العالمية، مع ضرورة إبقاء الدجاج في أماكن بعيدة عن البشر بسبب أنفلونزا الطيور.



وأشادت "آنا" بالاكتشاف العلمي المهم لمختبر فيكتور الروسي، الذي عزل المادة الوراثية للسلالة من العمال المصابين، وقالت بوبوفا: "اكتشاف هذه الطفرات عندما لم يكتسب الفيروس بعد، القدرة على الانتقال من إنسان إلى إنسان، يمنحنا العالم كله، الوقت للاستعداد للطفرات المحتملة والعمل بطريقة مناسبة وفي الوقت المناسب".



وتابعت إن العلماء الروس يمكنهم الآن بدء العمل على تطوير أنظمة الاختبار، حيث تصيب سلالات أخرى من إنفلونزا الطيور البشر أحيانًا وتؤدي إلى الوفاة، ولكن هذا هو التقرير الأول عن انتقال سلالة فيروس H5N8.



وزير داخلية حكومة الوفاق ينجو من محاولة اغتيال



أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الأحد، بتعرض وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا لمحاولة اغتيال بعد استهداف موكبه بطريق جنزور في طرابلس.



وأشارت بعض الوكالات إلى أن أحد منفذي الهجوم على موكب باشاغا قتل، فيما ألقي القبض على اثنين آخرين.



الرئيس الجزائرى يجرى تعديلا فى تشكيل الحكومة



وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الأحد، مرسوما رئاسيا جديد يتضمن عدد من التعديلات في الحكومة.



وحسبما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية، فإنه بموجب هذا التعديل الحكومى، قرر رئيس الجمهورية تقليص عدد الدوائر الوزارية والتركيز على الفعالية فى الميدان بإقحام كفاءات جديدة.



شيخ قبيله "هبر جعلو" الصومالية يعتذر للإمارات



اعتذر شيخ قبيله "هبر جعلو" للإمارات، على ادعاءات وزير الإعلام الصومالي عثمان أبو بكر، الذي روج الأكاذيب حول تدخل أبو ظبي في شئون بلاده.



وأكد شيخ قبيله "هبر جعلو"، أن تصريحات وزير الإعلام لا تمثل دولة الصومال المحبة للإمارات، فهي لا تمثل إلا شخصه وحسب.



وكان وزير الإعلام الصومالي، عثمان أبوبكر دبي، ادعى تدخل الإمارات في الشؤون الداخلية للصومال عبر بعض رؤساء الولايات الاتحادية الذين سافروا إلى الإمارات، بعد التوقيع في 17 سبتمبر على اتفاقية بشأن تنظيم الانتخابات في البلاد، ورفضوا تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وهو غير موجود على أرض الواقع لأن الإمارات دائما تسعى لمساندة الدول لا التدخل في شؤونها.



اغتيال السفير الإيطالي بالكونغو



أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلًا عن مصادر دبلوماسية، باغتيال السفير الإيطالي في الكونغو الديمقراطية، إثر هجوم مسلح على قافلة للأمم المتحدة.



وأعلن مصدر محلي، إصابة سفير إيطاليا لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، جراء هجوم مسلح استهدف قافلة للأمم المتحدة بشرق البلاد.



وشهدت جمهورية الكونغو الديمقراطية، في وقت سابق، مقتل ما لا يقل عن 17 مدنيا في هجوم على قرية شرق البلاد، وألقت باللوم على جماعة متطرفة مسلحة.



إصابة وزراء فلسطينيين بكورونا



أفادت مراسلة شبكة "روسيا اليوم" في فلسطين بإصابة عدد من الوزراء الفلسطينيين في حكومة محمد اشتيه بفيروس كورونا المستجد.



ومن بين الوزراء المصابين، وزير الاقتصاد خالد العسيلي (74 عاما)، حيث قال العسيلي: "الحمد لله لقد أصبت بفيروس كورونا وحاليا أنا بالحجر المنزلي، ووضعي الصحي جيد، وأطمئن كل من يسأل عني".



ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان إصابة المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم.



الديوان الملكي يعلن نجاح عملية جراحية أجريت لولي العهد السعودي



أصدر الديوان الملكي، الأربعاء الماضي، بيانا أوضح فيه نجاح إجراء عملية جراحية خضع لها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.



وقال الديوان الملكي في بيانه:"أجرى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح هذا اليوم الأربعاء 12 7 1442هـ الموافق 24 2 2021م في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد تكللت هذه العملية ولله الحمد بالنجاح، هذا وقد غادر سموه – حفظه الله – المستشفى بعد أن من الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية.