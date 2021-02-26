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راحة سلبية لنجم الزمالك قبل مواجهة وادي دجلة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 04:49 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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حصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة سلبية من المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويعاني شيكابالا من الإصابة بكدمة قوية في الركبة، ويخضع اللاعب حاليا لفترة تأهيل للتعافي من إصابته.

ويواجه الزمالك نظيره وادي دجلة، في المباراة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة السابعة والنصف، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز.

في سياق متصل عقد عبد الحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق، على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وطلب عبد الحليم علي من اللاعبين التركيز في مباراة وادي دجلة المقبلة، لمواصلة الانتصارات والحفاظ على صدارة الدوري الممتاز.

وأوضح عبد الحليم علي للاعبين أن الفوز على وادي دجلة في بطولة الدوري، سيؤثر إيجابيا على مواجهة الفريق المقبلة بدوري أبطال إفريقيا.

وأكد عبد الحليم علي للاعبين خلال  الجلسة، أن الجهاز الفني وإدارة النادي على ثقة كاملة في إمكانياتهم الفنية لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في اللقاء المقبل.

وفي نهاية الجلسة تعاهد لاعبو الفريق على تقديم أفضل أداء لهم أمام وادي دجلة، وتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث للابتعاد بصدارة جدول ترتيب الدوري.

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الكلمات المفتاحية

وادي دجلة شيكابالا وباتشيكو دوري ابطال افريقيا الزمالك

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