خلال 48 ساعة.. "صحة بني سويف" تنعي ثاني ممرضة بـ"كورونا"



نعت مديرية الصحة والسكان بمحافظة بني سويف، اليوم الجمعة، إحدى الممرضات بوحدة تل ناروز الصحية التابعة لإدارة الفشن، جنوب المحافظة، والتى وافتها المنية بعزل مستشفى التأمين الصحي، متأثرة بإصابتها بفيروس "كورونا المستجد" كثاني ممرضة تتوفى بكورونا خلال 48 ساعة.



وقالت المديرية، فى بيان نشرته على صفحتها بـ"فيسبوك": "بمزيد من الحزن والاسي ينعي الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارةالصحة ببني سويف وجميع العاملين بالقطاع الصحي "مني جلال" الممرضة بوحدة تل ناروز الصحية والتي وافتها المنيه صباح اليوم بمستشفي التأمين الصحي اثر اصابتها بفيروس كورونا.



وتابعت: "رحم الله الفقيدة شهيدة الواجب المغفور لها بإذن الله تعالى، واسكنها فسيح جناته والهم الاسرة الصبر والسلوان، ونحتسبها عند الله من الشهداء ولا نزكى على الله أحدا، سآلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون".



وكان الدكتور عمرو نادي مدير مستشفى ناصر العام للعزل في بني سويف، أعلن، أمس الخميس، عن وفاة ممرضة بقسم الكلى الصناعي بالمستشفى، متأثرة باصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد حجزها 16 يومًا داخل العناية المركزة لتلقي العلاج.



وقال مدير مستشفى ناصر، على حسابه الشخصي بـ"فيسبوك": للأسف نعلن اول شهيدة من الطاقم الطبي في مستشفى ناصر العام بمعركة كورونا بوفاة "ايمان احمد رمضان" الممرضة بقسم الكلى الصناعي بالمستشفى عن عمر يناهز 46 سنة، بعد سنوات قليلة من وفاة زوجها، وتركها ل 3 اولاد، انا لله وانا إليه راجعون، أسأل الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهمنا ويلهم أهلها الصبر والسلوان.



وكانت مديرية الصحة ببني سويف، خصصت مستشفيات لفرز وعزل مصابي فيروس كورونا بالمحافظة، وهي مستشفيات: التأمين الصحي والصدر والحميات بمدينة بني سويف، وناصر العام بمركز ناصر، والواسطى المركزي بمركز الواسطى، وسمسطا المركزي بمركز سمسطا والفشن المركزي بمركز الفشن.

