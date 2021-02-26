فوز جمهورية شبين والداخلية وبورتو والنصر وتعادل القناة في القسم الثاني



أسفرت نتائج اليوم الجمعة بالمجموعة الثانية مجموعة القاهرة بدورى القسم الثاني عن فوز فريق الداخلية خارج ملعبه على فريق سرس الليان بهدفين مقابل هدف.



انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لمثله تقدم فريق الداخلية بهدف رمضان ربيع في الدقيقة 38 وتعادل أحمد شيكو في الدقيقة 43 .



وفي الشوط الثاني أدرك رمضان ربيع أيضا الهدف الثاني للداخلية في الدقيقة 2 .



وفاز فريق بورتو السويس على فريق بتروجت بهدفين مقابل هدف حيث انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بدون أهداف.



وفي الشوط الثاني تقدم كريم لالا لبتروجت في الدقيقة 25 وتعادل عصام عابدين لبورتو فى الدقيقة 42 واضاف حسين الحسيني الهدف الثاني لبتروجت في الدقيقة الأخيرة من ركلة جزاء.





وتغلب فريق النصر على فريق زد إف سي بثلاثية نظيفة انتهى الشوط الأول بهدفين سجلهما احمد الصعيدي في الدقيقة 31، الدقيقة 40 واضاف أحمد كالوشا الهدف الثالث في الدقيقة 9 من الشوط الثاني.



وفاز فريق جمهورية شبين على فريق الزرقا بثلاثية نظيفة سجلهم في الشوط الثاني أيمن سعد في الدقيقة 12 وأكرم عبد ربه من ركلة جزاء بالدقيقة 16 واضاف يسرى وحيد الهدف الثالث بالدقيقة 40.



وتعادل فريق المريخ مع فريق القناة بهدف لمثله حيث تقدم عبد الغفار ممدوح للقناة في الدقيقة 12 من الشوط الأول وتعادل عمر عدلى للمريخ في الدقيقة 25 من الشوط الثاني.



ترتيب المجموعة الثانية



1- الداخلية 28 نقطة

2- بورتو 26 نقطة

3- الترسانة 23 نقطة

4- كوكاكولا 23 نقطة

5- زد إف سي 20 نقطة

6- منتخب السويس 19 نقطة

7- المريخ 19 نقطة

8- القناة 19 نقطة

9- جمهورية شبين 18 نقطة

10- سرس الليان 17 نقطة

11- بتروجت 16 نقطة

12- النصر 16 نقطة

13- السكة 16 نقطة

14- النجوم 15 نقطة

15- الزرقا 13 نقطة

16- طنطا 8 نقاط