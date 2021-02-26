محمد صلاح يقتحم مجال الإستثمار العقاري

أشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن النجم المصري محمد صلاح، دخل مجال الاستثمار العقاري في بريطانيا.





وقالت صحيفة " ديلي ستار" البريطانية، أن محمد صلاح أطلق مؤسسة Mo s للاستثمار العقاري تقدر أصولها بـ 9 ملايين جنيه إسترليني ربعها تقريبا في الممتلكات، كما يستثمر مليوني جنيه إسترليني في الطوب وأدوات البناء، ويأمل الدولي المصري في محاكاة تجربة فاولر نجم ليفربول السابق، والذي ارتفعت ثروته إلى 31 مليون جنيه إسترليني هذا العام من استثمارات البناء.





وتابعت الصحيفة، أن محمد صلاح مستعد للإنفاق على شركته لمنافسة روبي فاولر، بعد إطلاق مؤسسة Mo s للاستثمار العقاري، فهو صاحب أفضل أداء على أرض الملعب، لكنه الآن يريد أن يثبت أنه يتمتع بالذكاء نفسه بعيدًا عن اللعبة".





وأتم : "في عمر الـ28، هذه بعض التحركات الذكية التي يجب أن تجعله يتأهب بشكل جيد لسنوات قادمة، تمامًا مثل أسطورة أنفيلد روبي، وأتوقع أنه سيكون هناك الكثير من مشجعي الريدز ينتظرون شراء منزل من مو".



