العودة تقترب.. تدريبات تأهيلية لنجم الزمالك

أدى حازم إمام مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.





ويخضع حازم إمام لبرنامج تأهيلي في الفترة الحالية تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي.





ويلتقي الفريق مع وادي دجلة، في المباراة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة السابعة والنصف، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز.





وقد غاب حازم إمام عن السفر مع الفريق إلى السنغال قبل مواجهة تونجيث السنغالي في بطولة دوري أبطال أفريقيا بسبب تعرضه لاجهاد عضلي.



