غلق وتشميع 3 مقرات للدروس الخصوصية في كفر الدوار والنوبارية

أكد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن اللجان المشكلة لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، قامت بالمرور على مقار الدروس وأسفرت عن غلق وتشميع عدد 3 مراكز عبارة عن 2 مقر بمنطقة الحدايق بكفر الدوار وآخر بالنوبارية.



وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن تلك الحملات تأتي في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الآثار المحتملة للموجة الثانية من فيروس کورونا المستجد والحفاظ علي صحة وسلامة الطلاب.



وأضاف "محمود" أن عمل تلك اللجان سيستمر على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن طبقا لقرار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة رقم 354 لسنة 2020 للمرور على كافة المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.