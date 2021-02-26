توقيع مذكرة تفاهم بين شركة مصرية وهيئة الاستثمار العراقية لإنشاء منطقة صناعية متكاملة

شهد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير وليد إسماعيل سفير مصر بالعراق توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية للاستثمار فى جمهورية العراق برئاسة سها داود نجار وشركة السويدي اليكتريك ويمثلها الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب المهندس أحمد السويدى بشأن تطوير وتنمية منطقة صناعية متكاملة فى جمهورية العراق.





يأتى هذا التوقيع على هامش زيارة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبد الوهاب إلى جمهورية العراق لبحث فرص التعاون المشترك فى مجالات الاستثمار وتبادل الخبرات بين الطرفين بخصوص الحوافز الاستثمارية والتشريعية بالإضافة إلى أنظمة الاستثمار المختلفة.





ويتضمن بروتوكول التعاون بين الهيئة الوطنية للاستثمار فى جمهورية العراق وشركة السويدي اليكتريك تطوير منطقة صناعية متكاملة على مساحة 5 مليون متر مربع بالإضافة إلى إدارة وتسويق المنطقة للصناعات المختلفة، من خلال قيام الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية بتقديم كافة التسهيلات الإجرائية والتراخيص اللازمة لبدء تنفيذ المشروع فضلاً عن تطبيق الاعفاءات الضريبية والمزايا الاستثمارية المنصوص عليها في القوانين المعمول بها في جمهورية العراق، مع منح إعفاءات ضريبية ومزايا استثمارية إلى المستثمرين بالمنطقة من أجل جذب وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.