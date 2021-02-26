Advertisements

توقيع مذكرة تفاهم بين شركة مصرية وهيئة الاستثمار العراقية لإنشاء منطقة صناعية متكاملة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 05:12 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements
شهد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير وليد إسماعيل سفير مصر بالعراق توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية للاستثمار فى جمهورية العراق برئاسة سها داود نجار وشركة السويدي اليكتريك ويمثلها الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب المهندس أحمد السويدى بشأن تطوير وتنمية منطقة صناعية متكاملة فى جمهورية العراق.

يأتى هذا التوقيع على هامش زيارة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبد الوهاب إلى جمهورية العراق لبحث فرص التعاون المشترك فى مجالات الاستثمار وتبادل الخبرات بين الطرفين بخصوص الحوافز الاستثمارية والتشريعية بالإضافة إلى أنظمة الاستثمار المختلفة.

ويتضمن بروتوكول التعاون بين الهيئة الوطنية للاستثمار فى جمهورية العراق وشركة السويدي اليكتريك تطوير منطقة صناعية متكاملة على مساحة 5 مليون متر مربع بالإضافة إلى إدارة وتسويق المنطقة للصناعات المختلفة، من خلال قيام الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية بتقديم كافة التسهيلات الإجرائية والتراخيص اللازمة لبدء تنفيذ المشروع فضلاً عن تطبيق الاعفاءات الضريبية والمزايا الاستثمارية المنصوص عليها في القوانين المعمول بها في جمهورية العراق، مع منح إعفاءات ضريبية ومزايا استثمارية إلى المستثمرين بالمنطقة من أجل جذب وتشجيع الاستثمار  المحلي والأجنبي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هيئة الاستثمار والمناطق الحرة شركة السويدي الهيئة الوطنية للاستثمار المنطقة الصناعية المتكاملة الاستثمار فى العراق

أخبار تهمك

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

منذ حوالي 22 ساعة

فوز جمهورية شبين والداخلية وبورتو والنصر وتعادل القناة في القسم الثاني

منذ أقل من نصف ساعة

محمد صلاح يقتحم مجال الإستثمار العقاري

منذ ثلث ساعة

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

منذ أقل من ساعة

3 مناطق تتصدر إصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ ساعة

عاجل.. قرعة الدوري الأوروبي تسفر عن مواجهة نارية بدور الـ16

منذ ساعتين و 45 دقيقة

طبيب الأهلي يكشف موعد عودة نجم الفريق

منذ ساعة الا ربع

الداخلية يفوز على سرس الليان في موقعة مثيرة بالقسم الثاني

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقترب من ضم لاعب الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أنباء عن تدهور الحالة الصحية ليوسف شعبان إثر مضاعفات "كورونا"

منذ حوالي 17 ساعة

الكشف عن تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة المنتظرة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

منذ يوم

عاجل.. نزيف الدم يجبر مدرب برشلونة على مغادرة المؤتمر الصحفي سريعا

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة قرعة الدوري الأوروبي.. مواجهات قوية وصدام مصري خالص

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

منذ يوم

موضوعات متعلقة

توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار و"العربية للتصنيع" لدعم جذب الاستثمارات

توقيع مذكرة تفاهم بين مصر واثيوبيا لتعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين

مدبولي يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإدارة وتنمية المناطق الاستثمارية

الاستثمار يعتمد كراسة اشتراطات المنطقتين الاستثماريتين فى بنها والصف.. وطرحها للمستثمرين قريبًا

أبرزها في مجالات الصحة والاستثمار.. تفاصيل توقيع 15 اتفاقية بين مصر العراق

رئيسا هيئتى الاستثمار بمصر والعراق يبحثان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:32 م

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

محمد صلاح يقتحم مجال الإستثمار العقاري

05:00 م

نتيجة قرعة الدوري الأوروبي.. مواجهات قوية وصدام مصري خالص

03:11 م

طبيب الأهلي يكشف موعد عودة نجم الفريق

04:35 م

الكشف عن تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة المنتظرة

11:17 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»