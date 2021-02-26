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مواجهات قوية للمعادي والصيد وأكتوبر للمجموعة الخامسة بالقسم الثالث

الجمعة 26/فبراير/2021 - 05:11 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد
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تبدأ السبت، مباريات الدور الثاني بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث، حيث سنطلق مباريات الأسبوع السادس عشر بالمجموعة.

يخرج بشتيل صاحب المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة لملاقاة أوسيم صاحب المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة.

بينما يستضيف البدرشين صاحب المركز التاسع برصيد 18 نقطة فريق أكتوبر متذيل المجموعة برصيد 9 نقاط.

ويخرج حلوان العام صاحب المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة لملاقاة العياط صاحب المركز الثامن برصيد 20 نقطة.

ويستضيف القومي صاحب المركز الثاني برصيد 29 نقطة فريق جولدي صاحب المركز السابع برصيد 20 نقطة.

ويخرج أبو النمرس صاحب المركز الخامس برصيد 24 نقطة لملاقاة مستقبل وطن صاحب المركز السادس برصيد 22 نقطة.

بينما يستضيف الصف صاحب المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط فريق جينيس صاحب المركز العاشر برصيد 17 نقطة

ويخرج الإتصالات المتصدر برصيد 39 نقطة لملاقاة المعادي صاحب المركز الرابع برصيد 27 نقطة.

ويستضيف الصيد صاحب المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة فريق كاسكادا صاحب المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

ترتيب المجموعة الخامسة

1- الاتصالات 39 نقطة
2- القومي 29 نقطة
3- كاسكادا 27 نقطة
4- المعادي 27 نقطة
5- أبو النمرس 24 نقطة
6- مستقبل وطن 22 نقطة
7- جولدي 20 نقطة
8- العياط 20 نقطة
9- البدرشين 18 نقطة
10- جينيس 17 نقطة
11- حلوان العام 17 نقطة
12- بشتيل 14 نقطة
13- الصيد 13 نقطة
14- أوسيم 13 نقطة
15- الصف 9 نقاط
16- أكتوبر 9 نقاط

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