فوز تلا ومركز شباب قويسنا والشنواني في القسم الرابع





وفي الشوط الثاني أحرز مركز شباب قويسنا 3 أهداف متتالية ليفوز 4-1 . .



وفاز الشنواني على أبشيش 5-0 سجلهم سامح محمد هدفين وهشام عبد الرؤوف وعمار طلبه وأحمد علي .



ويقام الأحد المقبل 3 مباريات في المجموعة الأولى يلتقي خلالهم وطني بركة السبع مع قويسنا بملعب غزل شبين، وأشمون مع ميت عافية بملعب ميت خلف، وشبرابخوم مع الشيخ ابراهيم بملعب شبرابخوم.



ترتيب المجموعة الأولى



1- أشمون 18 نقطة

2- قويسنا 16 نقطة

3- وطني السبع 14 نقطة

4- الشيخ ابراهيم 8 نقاط

5- ميت عافية 5 نقاط

6- شبرابخوم 3 نقاط.



ترتيب المجموعة الثانية



1- تلا 22 نقطة

2- م ش قويسنا 19 نقطة

3- الشنواني 16 نقطة

4- الشهداء 11 نقطة

5- م ش أشمون 7 نقاط

6- م ش أبشيش 3 نقاط

حقق فريق نادي تلا الرياضي فوزا مثيرا على حساب فريق الشهداء بهدف نظيف في الجولة قبل الأخيرة للدور الثاني من المجموعة الثانية بالقسم الرابع.جاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 93 من ركلة جزاء سجلها اللاعب محمد فودة عقب عرقلة محمود عبد الحفيظ مهاجم تلا من مدافع الشهداء .وحقق فريق مركز شباب قويسنا فوزا كبيرا على حساب نظيرة فريق مركز شباب أشمون بنتيجة 4-1 حيث خرج الشوط الأول بالتعادل 1-1 تقدم مسعد صالح لقويسنا بالدقيقة 7وسجل لأشمون محمد نبيل جمعه بالدقيقة 11.