آخر تطورات تجديد عقد مبابي مع باريس سان جيرمان

أشارت تقارير صحفية إسبانية ، اليوم الجمعة، عن تطور جديد بشأن مستقبل الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.





وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إدارة سان جيرمان تريد حسم موقف مبابي من التجديد في أسرع وقت، باريس أبلغ مبابي بأن يوضح موقفه من التجديد بمجرد انتهاء مباراة الإياب أمام برشلونة في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 10 مارس المقبل.









وأكد ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، أنه لا يمكن تأجيل قضية تجديد مبابي لفترة أطول، وعلى اللاعب الاستجابة لعرض التجديد الذي قدمه النادي الفرنسي.





ووصلت مفاوضات باريس لتجديد عقد نيمار دا سليفا لمرحلة متقدمة لكن النادي الفرنسي يخطط للاحتفاظ بكل من نيمار ومبابي معًا حتى نهاية مونديال 2022 على الأقل، ولا ينوي سان جيرمان السماح لمبابي بالرحيل مجانًا عقب نهاية عقده، لذا يريد معرفة موقفه من مغادرة النادي.



