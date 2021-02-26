Advertisements

التعادل يحسم موقعة المريخ والقناة المثيرة بالقسم الثاني

الجمعة 26/فبراير/2021 - 05:18 م
بوابة الفجر
إيمان الجعيدي
Advertisements

تعادل الفريق الأول للكرة بنادي المريخ مع نظيره فريق القناة ، بهدف لكل منهما ، ضمن لقاءات الجولة الرابعة عشر للمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني .

جاءت المباراة حماسية وقد نجح اللاعب عبودة ممدوح في التقدم بهدف للقناة لتصبح مهمة الفريق البورسعيدي صعبة ، حيث إنتهى الشوط الأول بهدف دون رد للقناة .

وفي الشوط الثاني إستطاع البديل عمر عدلي أن يحرز هدف التعادل للمريخ ، لتشتعل مجريات الأمور وينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما .

وبتلك النتيجة يظل الفريقان متساويان في عدد النقاط الذي إرتفع إلى 19 نقطة.

أدار اللقاء ابراهيم شاهين عاونه أحمد كمال وعبد العال مهدي وحكم رابع عبد الرحمن أبو عيطه.


أخبار تهمك

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

منذ ساعة و نصف

الصاروخ يعود.. خبر سار في الأهلي

منذ 33 دقيقة

فوز تلا ومركز شباب قويسنا والشنواني في القسم الرابع

منذ أقل من ساعة

حقيقة مفاوضات الأهلي مع جلاد الحراس

منذ 38 دقيقة

عاجل.. نزيف الدم يجبر مدرب برشلونة على مغادرة المؤتمر الصحفي سريعا

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة قرعة الدوري الأوروبي.. مواجهات قوية وصدام مصري خالص

منذ ساعتين و 55 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم لاعب الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. قرعة الدوري الأوروبي تسفر عن مواجهة نارية بدور الـ16

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بشرى سارة في تدريبات الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

منذ يوم

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

منذ يوم

عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ حوالي 20 ساعة

فوز جمهورية شبين والداخلية وبورتو والنصر وتعادل القناة في القسم الثاني

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. حزب مستقبل وطن يتقدم بتعديل على قانون الشهر العقاري

منذ نصف ساعة

الكشف عن تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة المنتظرة

منذ حوالي 7 ساعات

محمد صلاح يقتحم مجال الإستثمار العقاري

منذ ساعة و 6 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:32 م

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

عاجل.. بشرى سارة في تدريبات الأهلي

04:41 م

حقيقة مفاوضات الأهلي مع جلاد الحراس

05:28 م

محمد صلاح يقتحم مجال الإستثمار العقاري

05:00 م

عاجل.. حزب مستقبل وطن يتقدم بتعديل على قانون الشهر العقاري

05:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»