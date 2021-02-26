التعادل يحسم موقعة المريخ والقناة المثيرة بالقسم الثاني





أدار اللقاء ابراهيم شاهين عاونه أحمد كمال وعبد العال مهدي وحكم رابع عبد الرحمن أبو عيطه.





تعادل الفريق الأول للكرة بنادي المريخ مع نظيره فريق القناة ، بهدف لكل منهما ، ضمن لقاءات الجولة الرابعة عشر للمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني .جاءت المباراة حماسية وقد نجح اللاعب عبودة ممدوح في التقدم بهدف للقناة لتصبح مهمة الفريق البورسعيدي صعبة ، حيث إنتهى الشوط الأول بهدف دون رد للقناة .وفي الشوط الثاني إستطاع البديل عمر عدلي أن يحرز هدف التعادل للمريخ ، لتشتعل مجريات الأمور وينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما .وبتلك النتيجة يظل الفريقان متساويان في عدد النقاط الذي إرتفع إلى 19 نقطة.