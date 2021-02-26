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من بوابة "معبر حدودي" .. تركيا والتوسع في العراق (فيديو)
الجمعة 26/فبراير/2021 - 05:23 م
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كشف وزير النقل والبنى والتحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو عن عزم بلاده فتح معبر حدودي جديد مع العراق بعد انتهاء التوغل التركي في شمال العراق.
وجاءت تصريحات
الوزير التركي في إطار خطة موسعة لتقنين وتسهيل التمدد التركي في شمال العراق،
حسبما جاء بمنصة مداد نيوز السعودية.
فبحسب صحيفة
أحوال التركية فهدف حكومة أردوغان بالمعبر الحدودي هو إيجاد منفذ أسرع وأكثر
فاعلية في التدخلات العسكرية المقبلة ومخطط واسع النطاق لابتلاع شمال العراق بنفس
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الأراضي العربية؟
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