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من بوابة "معبر حدودي" .. تركيا والتوسع في العراق (فيديو)

الجمعة 26/فبراير/2021 - 05:23 م
بوابة الفجر
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 كشف وزير النقل والبنى والتحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو عن عزم بلاده فتح معبر حدودي جديد مع العراق بعد انتهاء التوغل التركي في شمال العراق.

 

وجاءت تصريحات الوزير التركي في إطار خطة موسعة لتقنين وتسهيل التمدد التركي ‏في شمال العراق، حسبما جاء بمنصة مداد نيوز السعودية.

 

فبحسب صحيفة أحوال التركية ‏فهدف حكومة أردوغان بالمعبر الحدودي ‏هو إيجاد منفذ أسرع وأكثر فاعلية ‏في التدخلات العسكرية المقبلة ومخطط واسع النطاق لابتلاع شمال العراق بنفس سيناريو التدخل التركي في سوريا واحتلال شمالها .. كيف ستنتهي أطماع تركيا في الأراضي العربية؟

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تركيا العراق التوغل التركي في العراق

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