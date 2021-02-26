ردود فعل سلبية على مسرحية بودي جارد بعض عرضها عبر "شاهد"





عرضت مسرحية بودي جارد للنجم الكبير عادل إمام "الزعيم" اليوم الجمعة الموافق الـ26 من فبراير 2021، عبر منصة "شاهد".





إذاعة مسرحية بودي جارد





وأعلنت هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن عرض مسرحية بودي جارد عبر منصة "شاهد" ليعود هذا العمل للواجهة، بعدما اختفى عن أعين الجمهور منذ 1999.





مسرحية بودي جارد تلقى ردوداً سلبية





وأذاعت منصة "شاهد" مسرحية بودي جارد للنجم عادل إمام لتلقى ردود فلع سلبية، من قبل الكثيرين، من شاهدوها، حيث أكدوا أنها لم ترقى إلى نيل هذا الزخم الكبير.





مسرحية بودي جارد أقل الأعمال





وشهدت مسرحية بودي جارد ردود أفعال سلبية عقب مشاهدتها من قبل رواد موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر"، حيث أكد البعض أنها لم تضف جديداً.





انتقاد مسرحية بودي جارد





ويرى آخر أن مسرحية بودي جارد أقل من أعمال أخرى قدمها الزعيم عادل إمام، وقارنوها بمدرسة المشاغبين والزعيم، إلى جانب الواد سيد الشغال.





مسرحية بودي جارد لم تلفت انتباههم





وغرد آخرون بأن مسرحية بودي جارد "مبتزلة" ولم تشد انتباههم، حيث يروا أنها عبارة عن مشاهد وإفيهات مكررة، إلا أن البعض أشاد بالديكورات المستخدمة.





عرض مسرحية بودي جارد





وتعرض مسرحية بودي جارد لأول مرة عبر الشاشات والمنصّات بمختلف أشكالها، وهي أطول المسرحيات عرضًا في العالم العربي، حيث بدأ عرضها للمرة الأولى على المسرح عام 1999، وظلت حبيسة الأدراج.





نجاح مسرحية بودي جارد





وحققت مسرحية بودي جارد نجاحًا كبيراً، جعل عرضها يستمر بشكل متواصل على مدى 11 عامًا، حتى عام 2010 ومن المعروف أن الزعيم عادل إمام لم يقدم بعد "بودي جارد" أي عمل آخر على خشبة المسرح.





تفاصيل مسرحية بودي جارد





يُذكر أن مسرحية بودي جارد شهدت موقفاً قاسياً لفريق العمل عندما توفى النجم مصطفى متولي وأصر عادل إمام على العرض، من أجل ألا يضيع على الجمهور ثمن التذكرة، وبعدما فرغوا من العرض انهاروا في البكاء، وعلى رأسهم الزعيم.











