صناديق الأسهم العالمية تستقطب تدفقات بقيمة 46.2 مليار دولار

أظهرت بيانات أسبوعية لتدفقات صناديق من بنك أوف أمريكا اليوم الجمعة، أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت ثالث أكبر تدفقات لها على الإطلاق عند 46.2 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، بقيادة تدفقات إلى أسهم التكنولوجيا والشركات المالية.





وخلُص بنك أوف أمريكا إلى أن صناديق السندات جذبت 7.1 مليار دولار في دخول للتدفقات للأسبوع السادس عشر على التوالي، بينما أضافت أوراق الخزانة المالية المحمية من التضخم 1.3 مليار دولار.





ويستند البنك إلى بيانات إي.بي.إف.آر التي جرى جمعها قبل القفزة الأحدث في العوائد الحقيقة مما أطلق شرارة موجة بيع في سوق الأسهم.





وقال بنك أوف أمريكا إن أدوات الدين ذات الدخل الثابت المصنفة عند الدرجة الجديرة بالاستثمار استقطبت 5.4 مليار دولار على حساب الأدوات مرتفعة العائد التي خسرت 1.7 مليار دولار في أكبر نزوح للتدفقات في ثلاثة أشهر.





وفي الأسهم، حصدت الأسهم الأمريكية 20.4 مليار دولار بينما تلقت الأسواق الناشئة تدفقات قياسية بقيمة 11.6 مليار دولار في الدين والأسهم.