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حقيقة مفاوضات الأهلي مع جلاد الحراس

الجمعة 26/فبراير/2021 - 05:28 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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نفى مصدر بالنادي الأهلي، دخول في مفاوضات مع المهاجم العراقي أيمن حسين، لاعب فريق القوة الجوية، الذي ارتبط اسمه بالفريق الأحمر في الأيام الماضية.

وقال المصدر في تصريحات صحفية، إن الأهلي لم يدخل في مفاوضات مع العراقي أيمن حسين بشكل رسمي أو شفهي، وما تردد في هذا الصدد غير صحيح.

وتابع المصدر، الوقت مبكر للغاية للحديث عن حسم صفقات جديدة، حيث يتبقى على نهاية الموسم ما يقترب من 6 أشهر وهو وقت طويل للغاية يحدث فيه متغيرات كثيرة.

يذكر أن بعض التقارير الصحفية، قد زعمت في وقت سابق أن الأهلي، دخل في مفاوضات مع المهاجم العراقي من أجل دعم الخط الأمامي، الذي يعاني في الفترة الأخيرة لاعبيه من هبوط في المستوى.


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