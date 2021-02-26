فورلان: لا يجوز مقارنة ميسي ورونالدو بأي لاعب آخر

أكد الأوروجوياني المعتزل دييجو فورلان، إن أتلتيكو مدريد الذي لعب في صفوفه بين عامي 2007 و2011، لديه فرص جيدة هذا الموسم في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.





وأضاف فورلان في مقابلة "أرى أن أتلتيكو في وضع جيد. بالتأكيد كان موقفه معقدا في آخر المباريات بعد هزيمته في الليجا ودوري الأبطال، ولكن ما زالت تتبقى الكثير من المباريات".





وتابع "أتلتيكو فريق معتاد على هذا النوع من التحديات. أرى أن فرصه جيدة في الموسم".





ومن المنتظر أن يصبح فورلان مدربًا لأحد أندية الدرجة الثانية. وعلق على الأمر بقوله "هناك بالفعل حديث أكثر حول أتيناس دي سان كارلوس، تحدثت معهم ونناقش حاليًا العرض وسنرى ما سيحدث خلال الأيام المقبلة".





وشدد "لقد تعلمت الكثير خلال فترة تدريب بينيارول. كانت تجربة إيجابية للغاية على الرغم من أنها كانت قصيرة".





ونوه "لم أحقق النتائج التي كنت آمل بها. كنا على الطريق الصحيح، ولكن من الواضح أن النتائج لم تكن في صالحنا".





وأردف "لدي الكثير من الذكريات مع مارادونا. سنحت لي فرصة عيش مونديال 1986، الذي كان فيه عبقريًا ورمزًا للبطولة، شاهدت أهدافه ومراوغاته وألعابه المذهلة. ومن ثم شاهدت الأندية التي لعب لصفوفها".





وقال "أتيحت لي فرصة التعرف عليه شخصيا من خلال العائلة، وكان يعاملني دائمًا بشكل رائع، ودائما ما كان حنونًا. حتى يومنا هذا نشاهد صور مارادونا عندما يتم عرضها على التلفاز ولا نصدق أنه قد رحل بالفعل. في الحقيقة إنه أمر مؤسف".





وزاد فورلان "الكثير في منتخب أوروجواي يثير حماسي، مثل لويس سواريز وإدينسون كافاني وفالفيردي".





وتابع "هناك لاعبان فوق كل التصنيف، وهما كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، اللذان يصنعان دائمًا الفارق، وأيضا نيمار".





وأتم "يجب التركيز مع فالفيردي وداروين نونييز وبريان رودريجيز وخيمينيز المصاب حاليًا، ولكنه يشارك مع المنتخب الوطني منذ وقت طويل".



