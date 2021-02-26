Advertisements

فورلان: لا يجوز مقارنة ميسي ورونالدو بأي لاعب آخر

الجمعة 26/فبراير/2021 - 05:31 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أكد الأوروجوياني المعتزل دييجو فورلان، إن أتلتيكو مدريد الذي لعب في صفوفه بين عامي 2007 و2011، لديه فرص جيدة هذا الموسم في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وأضاف فورلان في مقابلة "أرى أن أتلتيكو في وضع جيد. بالتأكيد كان موقفه معقدا في آخر المباريات بعد هزيمته في الليجا ودوري الأبطال، ولكن ما زالت تتبقى الكثير من المباريات".

وتابع "أتلتيكو فريق معتاد على هذا النوع من التحديات. أرى أن فرصه جيدة في الموسم".

ومن المنتظر أن يصبح فورلان مدربًا لأحد أندية الدرجة الثانية. وعلق على الأمر بقوله "هناك بالفعل حديث أكثر حول أتيناس دي سان كارلوس، تحدثت معهم ونناقش حاليًا العرض وسنرى ما سيحدث خلال الأيام المقبلة".

وشدد "لقد تعلمت الكثير خلال فترة تدريب بينيارول. كانت تجربة إيجابية للغاية على الرغم من أنها كانت قصيرة".

ونوه "لم أحقق النتائج التي كنت آمل بها. كنا على الطريق الصحيح، ولكن من الواضح أن النتائج لم تكن في صالحنا".

وأردف "لدي الكثير من الذكريات مع مارادونا. سنحت لي فرصة عيش مونديال 1986، الذي كان فيه عبقريًا ورمزًا للبطولة، شاهدت أهدافه ومراوغاته وألعابه المذهلة. ومن ثم شاهدت الأندية التي لعب لصفوفها".

وقال "أتيحت لي فرصة التعرف عليه شخصيا من خلال العائلة، وكان يعاملني دائمًا بشكل رائع، ودائما ما كان حنونًا. حتى يومنا هذا نشاهد صور مارادونا عندما يتم عرضها على التلفاز ولا نصدق أنه قد رحل بالفعل. في الحقيقة إنه أمر مؤسف".

وزاد فورلان "الكثير في منتخب أوروجواي يثير حماسي، مثل لويس سواريز وإدينسون كافاني وفالفيردي".

وتابع "هناك لاعبان فوق كل التصنيف، وهما كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، اللذان يصنعان دائمًا الفارق، وأيضا نيمار".

وأتم "يجب التركيز مع فالفيردي وداروين نونييز وبريان رودريجيز وخيمينيز المصاب حاليًا، ولكنه يشارك مع المنتخب الوطني منذ وقت طويل".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميسي فورلان رونالدو

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من ضم لاعب الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

نتيجة قرعة الدوري الأوروبي.. مواجهات قوية وصدام مصري خالص

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قرعة الدوري الأوروبي تسفر عن مواجهة نارية بدور الـ16

منذ حوالي 4 ساعات

فوز جمهورية شبين والداخلية وبورتو والنصر وتعادل القناة في القسم الثاني

منذ ساعة و 13 دقيقة

حقيقة مفاوضات الأهلي مع جلاد الحراس

منذ 41 دقيقة

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

منذ أقل من ساعتين

الصاروخ يعود.. خبر سار في الأهلي

منذ 36 دقيقة

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

منذ يوم

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

منذ يوم

الكشف عن تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة المنتظرة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حزب مستقبل وطن يتقدم بتعديل على قانون الشهر العقاري

منذ 33 دقيقة

فوز تلا ومركز شباب قويسنا والشنواني في القسم الرابع

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نزيف الدم يجبر مدرب برشلونة على مغادرة المؤتمر الصحفي سريعا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. بشرى سارة في تدريبات الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

محمد صلاح يقتحم مجال الإستثمار العقاري

منذ ساعة و 9 دقيقة

موضوعات متعلقة

البرتغال - أوروجواي.. معركة تكسير العظام بين رونالدو وسواريز

على خطى "مبابي".. 13 لاعبا تألقوا في سن صغير وأبهروا الجميع

اعتزال دييجو فورلان

أخبار برشلونة اليوم: 5 لاعبين يرحلون عن البرسا في ميركاتو الشتاء وفالفيردي يفجر مفاجأة وميسي يختار صفقة برشلونة المُدمرة

أول تعليق من سيميوني عقب فوز أتلتيكو مدريد على إسبانيول بثلاثية في الليجا

مارادونا ينصف ليونيل ميسي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:32 م

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

عاجل.. بشرى سارة في تدريبات الأهلي

04:41 م

حقيقة مفاوضات الأهلي مع جلاد الحراس

05:28 م

محمد صلاح يقتحم مجال الإستثمار العقاري

05:00 م

عاجل.. حزب مستقبل وطن يتقدم بتعديل على قانون الشهر العقاري

05:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»