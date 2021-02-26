الصاروخ يعود.. خبر سار في الأهلي

شارك طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الجمعة على ملعب التتش، بعد تعافيه من الإصابة والانتهاء من تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي.





وكان طاهر قد اشتكى من إصابة عضلية وخضع لبرنامج تأهيلي، وانتظم اليوم في مران الأهلي الجماعي استعدادًا لمواجهة الطلائع في الدوري المصري.





ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش المقرر اقامتها مساء بعد غد الأحد ضمن منافسات الجولة الـرباعة عشر في بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.



