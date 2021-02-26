Advertisements
الصاروخ يعود.. خبر سار في الأهلي
الجمعة 26/فبراير/2021 - 05:33 م
علي نبوي
Advertisements
شارك طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الجمعة على ملعب التتش، بعد تعافيه من الإصابة والانتهاء من تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي.
وكان طاهر قد اشتكى من إصابة عضلية وخضع لبرنامج تأهيلي، وانتظم اليوم في مران الأهلي الجماعي استعدادًا لمواجهة الطلائع في الدوري المصري.
ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش المقرر اقامتها مساء بعد غد الأحد ضمن منافسات الجولة الـرباعة عشر في بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements