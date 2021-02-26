الكنيسة الإنجيلية ببنها تطلق مبادرة "جيش مصر البرتقالى" لدعم عمال النظافة

أطلقت الكنيسة الإنجيلية ببنها برعاية القس ٱميل أنور صليب راعى الكنيسة الإنجيلية ببنها مبادرة جديدة من نوعها تحت عنوان (جيش مصر البرتقالي).



وقال القس أميل أنور صليب إن تلك المبادرة اطلقتها الكنيسة لدعم عمال النظافة، وتسهيل عملهم. وهذا من خلال عمل حملة توعوية للتركيز على احترامهم كإنسان وتقديم الطرق الصحيحة لوضع القمامة.



وأشار إلى أن المبادرة تأتي في إطار نهج الكنيسة التى تنظر إلى الإنسان كإنسان، وان يترجم الدين إلى عمل، وأن الكل يحتاج إلى الحب والتقدير والمجتمع الصحي يجب أن يوفره الكل للكل، والإيمان ليس عقائد نظرية فقط بل سلوك عملي.