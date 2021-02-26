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قائد طائرة بعثة الزمالك يكشف الأسباب الحقيقية لتأخير الفريق في الجزائر

الجمعة 26/فبراير/2021 - 05:50 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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كشف محمود سعد قائد طائرة بعثة نادي الزمالك في رحلة السنغال الأسباب الحقيقية لتأخير الفريق في الجزائر وعدم وصول البعثة في الموعد المحدد لها.

وقال قائد الطائرة في فيديو نشره على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بأن الطائرة التي تعاقد نادي الزمالك لنقل بعثة الفريق إلى السنغال من طراز حديث.

وأضاف :" كنت متواجد في العديد من الرحلات مع نادي الزمالك خلال بطولة الكونفدرالية عام 2019 والذي نجح الأبيض في تحقيقها".

وتابع :" هناك نظام متبع بدفع الرسوم الخاصة بالمرور بالمجال الجوي للدول، ولكن موريتانيا حدثت نظامها منذ مدة، بضرورة طلب إذن مسبق قبل المرور في مجالها الجوي".

وأكد سعد في تصريحاته بأن نادي الزمالك برئ تماما من كل التهم الذي وجهها البعض إليه، وأن مسؤولي النادي لم يقصروا في أي شيء والمشكلة كانت بسبب بعض الإجراءات

وأختتم تصريحاته قائلاً :" الإجراءات كانت السبب الرئيسي في تأخر وصول البعثة، وكان هناك حرص كبير من المسؤولين في الجزائر على استكمال الرحلة في أسرع وقت ممكن لذلك احب أن اشكرهم".

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