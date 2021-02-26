اتحاد "أمهات مصر" يوجه رسالة لطلاب أولى ثانوي وأولياء الأمور

وجهت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، عدة رسائل لأولياء أمور طلاب الصف الاول الثانوي الذين يبدأون امتحانات الفصل الدراسي الأول صباح غد السبت، وكذلك طلاب الجامعات المصرية.



وشددت عبير، في تصريحات صحفية، علي ضرورة التزام جميع الطلاب بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتعقيم للوقاية من فيروس كورونا، وكذلك عدم احتكاك الطلاب ببعضهم البعض، حفاظا علي صحتهم.



وطالبت عبير أولياء الأمور من الأمهات بعدم التواجد أمام اللجان انتظارا لأبنائهن وخلق زحتم وتكدس، الامر الذي قد يؤدي لاصابتهم بفيروس كورونا، مناشدة الأمهات بتحمل المسئولية وان يكونوا علي وعي كافي والحفاظ علي صحتهم وصحة الجميع.



وفي المقابل، ناشدت عبير وزارة التربية والتعليم والإدارات التعليمية والمدارس بالتشديد علي الإجراءات الاحترازية وتهوية اللجان والتشديد علي التباعد الاجتماعي بين الطلاب وتقليل أعدادهم، ومتابعة أي معوقات قد تواجههم عند أداء الإمتحان علي جهاز التابلت.



ووجهت عبير حديثها لطلاب الصف الأول الثانوي وطلاب الجامعات، قائلة: "حافظوا علي نفسكم والتزموا بالإجراءات الاحترازية وتعليمات الوزارة جيدا، ومتخفوش ومتقلقوش".