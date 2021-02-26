Advertisements

سولسكاير يكشف تفاصيل الحالة الصحية لنجم مانشستر يوناتيد

الجمعة 26/فبراير/2021 - 05:57 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
تحدث المدرب أولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد،  عن آخر تطورات  الحالة الصحية لنجم وسط الفريق، بول بوجبا.

لاعب الوسط لم يتعاف بعد من إصابة في الفخذ وسيستمر غيابه لعدة أسابيع.

وأصيب بوجبا في التعادل 3-3 مع إيفرتون في 6 فبراير/ شباط، وغاب منذ ذلك الحين عن 5 مباريات بجميع المسابقات.

وسيغيب دانييل جيمس عن الرحلة إلى تشيلسي في الدوري يوم الأحد بعد إصابته في التعادل دون أهداف مع ريال سوسيداد في الدوري الأوروبي أمس الخميس.

وتأهل يونايتد إلى دور الـ 16 بالبطولة القارية مستفيدا من انتصاره 4-0 في الذهاب.

وأشار سولسكاير إلى أن المهاجم إدينسون كافاني ولاعبي الوسط سكوت مكتوميناي ودون فان دي بيك اقتربوا من العودة إلى الفريق.

وأبلغ سولسكاير تلفزيون مانشستر يونايتد: "للأسف غياب بول سيستمر لعدة أسابيع أخرى".

وتابع: "نأمل أن يكون سكوت ودوني وإدينسون متاحين (في المباراة المقبلة)، لكني لست واثقا من ذلك".

وأضاف: "(جيمس) تعرض لإصابة... نأمل ألا تكون خطيرة. علينا إخضاعه للكشف".

ويحتل يونايتد المركز الثاني في الدوري برصيد 49 نقطة متأخرا بـ 10 نقاط عن جاره مانشستر سيتي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لين الوري الأوروبي

أخبار تهمك

نتيجة قرعة الدوري الأوروبي.. مواجهات قوية وصدام مصري خالص

منذ حوالي 3 ساعات

فوز جمهورية شبين والداخلية وبورتو والنصر وتعادل القناة في القسم الثاني

منذ ساعة و 15 دقيقة

محمد صلاح يقتحم مجال الإستثمار العقاري

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة في تدريبات الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. نزيف الدم يجبر مدرب برشلونة على مغادرة المؤتمر الصحفي سريعا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من ضم لاعب الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. حزب مستقبل وطن يتقدم بتعديل على قانون الشهر العقاري

منذ 35 دقيقة

عاجل.. قرعة الدوري الأوروبي تسفر عن مواجهة نارية بدور الـ16

منذ حوالي 4 ساعات

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

منذ يوم

الكشف عن تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة المنتظرة

منذ حوالي 7 ساعات

فوز تلا ومركز شباب قويسنا والشنواني في القسم الرابع

منذ أقل من ساعة

حقيقة مفاوضات الأهلي مع جلاد الحراس

منذ 43 دقيقة

الصاروخ يعود.. خبر سار في الأهلي

منذ 38 دقيقة

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

منذ يوم

موضوعات متعلقة

مانشستر يونايتد يعرض 300 ألف أستراليني أسبوعيا على بوجبا لتجديد عقده

بالأرقام.. بوجبا أسوأ لاعب في اليونايتد

سر غياب بوجبا عن مانشستر يونايتد أمام ميلان

بول بوجبا يقود تشكيل مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس

غياب صادم لنجم مانشستر يونايتد

ضربة قاضية لمانشستر يونايتد قبل مواجهتي الريدز والسيتزنز

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:32 م

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

عاجل.. بشرى سارة في تدريبات الأهلي

04:41 م

حقيقة مفاوضات الأهلي مع جلاد الحراس

05:28 م

محمد صلاح يقتحم مجال الإستثمار العقاري

05:00 م

عاجل.. حزب مستقبل وطن يتقدم بتعديل على قانون الشهر العقاري

05:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»