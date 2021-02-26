سولسكاير يكشف تفاصيل الحالة الصحية لنجم مانشستر يوناتيد

تحدث المدرب أولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد، عن آخر تطورات الحالة الصحية لنجم وسط الفريق، بول بوجبا.





لاعب الوسط لم يتعاف بعد من إصابة في الفخذ وسيستمر غيابه لعدة أسابيع.





وأصيب بوجبا في التعادل 3-3 مع إيفرتون في 6 فبراير/ شباط، وغاب منذ ذلك الحين عن 5 مباريات بجميع المسابقات.





وسيغيب دانييل جيمس عن الرحلة إلى تشيلسي في الدوري يوم الأحد بعد إصابته في التعادل دون أهداف مع ريال سوسيداد في الدوري الأوروبي أمس الخميس.





وتأهل يونايتد إلى دور الـ 16 بالبطولة القارية مستفيدا من انتصاره 4-0 في الذهاب.





وأشار سولسكاير إلى أن المهاجم إدينسون كافاني ولاعبي الوسط سكوت مكتوميناي ودون فان دي بيك اقتربوا من العودة إلى الفريق.





وأبلغ سولسكاير تلفزيون مانشستر يونايتد: "للأسف غياب بول سيستمر لعدة أسابيع أخرى".





وتابع: "نأمل أن يكون سكوت ودوني وإدينسون متاحين (في المباراة المقبلة)، لكني لست واثقا من ذلك".





وأضاف: "(جيمس) تعرض لإصابة... نأمل ألا تكون خطيرة. علينا إخضاعه للكشف".



