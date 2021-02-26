Advertisements

"جريمة الشك".. كيف تخلص شاب من خاله بالطريق الصحراوي؟

الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
داخل مزرعة بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وقعت جريمة مؤسفة، راح ضحيتها مزارع ثلاثيني العمر، لشكه في وجود علاقة مُحرمة بين زوجته ونجل شقيقته.

فكر الشاب العشريني العمر في حيلة للتخلص من خاله، وقتله للتخلص من شكه الذي يطارده، حيث غافله أثناء نومه، وعاجله بضربة قاتلة على رأسه بفأس، لقى حتفه على إثرها.

تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بورود إشارة للمقدم سامح بدوي رئيس مباحث قسم شرطة منشأة القناطر، من مستشفى الشيخ زايد، بوصول جثة مزارع يبلغ من العمر 33 سنة بها آثار اعتداء بآلة حادث بمقدمة الوجه.

وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وظروفها ودوافعها وضبط مرتكبها.

تحريات العقيد محمد عرفان مفتش فرقة شمال أكتوبر، توصلت إلى أن الضحية يتولى شؤون مزرعة بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بنطاق مركز منشأة القناطر، ويعمل رفقته عددًا أقاربه بينهم ابن شقيقته "عمره 23 سنة".

الخال متزوج ولديه طفلان، وتتردد زوجته عليه بالمزرعة محل عمله بين الحين والآخر، لكنها تقيم في الصعيد.

وأشارت تحريات المقدم سامح بدوي رئيس مباحث القسم، أن الخال شك في وجود علاقة مُحرمة بين نجل شقيقته وزوجته، الأمر الذي تنامى إلى مسامع الأخير فقرر قتل خاله، للتخلص من شكه.

يوم الجريمة استغل المتهم نوم خاله ليلا، وأحضر فأسا وعاجله بـ "ضربة موت في وشه قسمه نصين"، قبل أن ينصرف بعدها ظنا بوفاته إلا أن القدر شاء أن يكشف جريمته، حيث تبين أنه مازال على قيد الحياة.

أسرع العمال على نقل المزارع إلى المستشفى، دون أن يرافقهم " الجاني"، وفارق الحياة هناك متأثرًا بجراحه.

أعدت مأمورية برئاسة المقدم مجدي موسي وكيل فرقة شمال أكتوبر، وتمكنت من القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته أقر خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، كما أرشد عن أداة الجريمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

أخبار تهمك

نتيجة قرعة الدوري الأوروبي.. مواجهات قوية وصدام مصري خالص

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة مفاوضات الأهلي مع جلاد الحراس

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

منذ يوم

محمد صلاح يقتحم مجال الإستثمار العقاري

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة المنتظرة

منذ حوالي 8 ساعات

مواعيد مباريات الأهلي الـ9 المقبلة في الدوري المصري

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يقترب من ضم لاعب الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

نجم منتخب مصر يكشف حقيقة انتقاله إلى الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. نزيف الدم يجبر مدرب برشلونة على مغادرة المؤتمر الصحفي سريعا

منذ حوالي 4 ساعات

"طفل الشيشة والسنجة" في قنا.. قصة ضحية جديدة من ضحايا الطلاق

منذ 41 دقيقة

عاجل.. حزب مستقبل وطن يتقدم بتعديل على قانون الشهر العقاري

منذ ساعة و 12 دقيقة

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

منذ يوم

عاجل.. بشرى سارة في تدريبات الأهلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الصاروخ يعود.. خبر سار في الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:32 م

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

عاجل.. بشرى سارة في تدريبات الأهلي

04:41 م

حقيقة مفاوضات الأهلي مع جلاد الحراس

05:28 م

محمد صلاح يقتحم مجال الإستثمار العقاري

05:00 م

مواعيد مباريات الأهلي الـ9 المقبلة في الدوري المصري

06:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»