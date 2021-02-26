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مواعيد مباريات الأهلي الـ9 المقبلة في الدوري المصري

الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد 7 جولات جديدة من بطولة الدوري المصري الممتاز، من الجولة 14 وحتى الجولة 21 من عمر المسابقة المحلية في نسختها الجارية 2020 – 2021.

وتقرر إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة من الدوري يوم 18 أبريل المقبل، بينما ستقام مباراة الفريقين في الدور الثاني للمسابقة المحلية يوم 10 مايو المقبل على استاد القاهرة الدولي.

وإليكم مواعيد 9 مباريات قادمة للأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز:-

الأربعاء ١٠ مارس .. الإسماعيلي × الأهلى - ٧:٣٠ مساء ستاد اسكندرية (مؤجلة من الجولة 12)

الاحد ١٨ أبريل .. الزمالك × الأهلي - ٩:٣٠ مساء ستاد القاهرة (مؤجلة من الجولة 4)

الأربعاء ٢١ أبريل .. الأهلي × سموحة - ٩:٣٠ مساء ستاد السلام (مؤجل من الجولة 11)

السبت ٢٤ أبريل .. إنبي × الأهلي - ٩:٣٠ مساء ستاد بتروسبورت (مؤجل من الجولة 13)

الثلاثاء ٢٧ أبريل .. المصري × الأهلي - ٩:٣٠ مساء ستاد اسكندرية (مؤجل من الجولة 15)

الجمعة ٣٠ أبريل.. الأهلي × الجونة - ٩:٣٠ مساء ستاد السلام (مؤجل من الجولة 16)

الاثنين ٣ مايو .. غزل المحلة × الأهلي - ٩:٣٠ مساء ستاد غزل المحلة (الجولة 19)

الخميس ٦ مايو .. الاتحاد × الأهلي - ٩:٣٠ مساء ستاد اسكندريه (الجولة 20)

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