"رحلة واحدة" تحقق 10 مليون مشاهدة لمحمد الشرنوبى

حققت أغنيه رحلة واحدة للفنان محمد الشرنوبى 10 مليون مشاهدة عبر موقع فيس بوك.





"حلة واحدة" ضمن حملة مودة لوزارة التضامن الاجتماعى تحت رعايه فخامه الرئيس عبدالفتاح السيسى.





رحله واحده من كلمات والحان عزيز الشافعى ومن توزيع على فتح الله



