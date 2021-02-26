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"رحلة واحدة" تحقق 10 مليون مشاهدة لمحمد الشرنوبى
الجمعة 26/فبراير/2021 - 05:56 م
الفجر الفني
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حققت أغنيه رحلة واحدة للفنان محمد الشرنوبى 10 مليون مشاهدة عبر موقع فيس بوك.
"حلة واحدة" ضمن حملة مودة لوزارة التضامن الاجتماعى تحت رعايه فخامه الرئيس عبدالفتاح السيسى.
رحله واحده من كلمات والحان عزيز الشافعى ومن توزيع على فتح الله
الجدير بالذكر ان الفنان محمد الشرنوبى أنضم لفريق عمل مسلسل كل ما نفترق بطوله ريهام حجاج احمد فهمى ايتن عامر عمرو عبدالجليل طارق عبدالعزيز احمد صيام ومن اخراج كريم العدل
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