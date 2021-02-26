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"نحن آسفين".. الصوماليون يقدموا الاعتذار للإمارات (فيديو)

الجمعة 26/فبراير/2021 - 05:51 م
بوابة الفجر
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 دشن الصوماليون حملات اعتذار للإمارات، وكشفوا عن دورها الكبير في بلادهم من دعم ومساندة وقت المجاعات إلى جائحة كورونا، بجانب المشروعات الإنسانية.

 

وجاء الاعتذار بعد أن قام وزير الإعلام الصومالي بادعاء أن للإمارات تتدخل في الشئون الداخلية لبلاده وفي الانتخابات ولكن الواقع أن الإمارات تساند الصومال دون تدخل وهو ما دفع الصوماليين لتقديم الاعتذرات الشعبية والرسمية.

 

وكان قد قدم شيخ قبيلة هبر جعلوا اعتذار رسميا للإمارات، قال فيه أن العلاقات الصومالية مع أبو ظبي قوية وراسخة.

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