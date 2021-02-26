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"طفل الشيشة والسنجة" في قنا.. قصة ضحية جديدة من ضحايا الطلاق

الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:07 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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حالة من الغضب عمت محافظة قنا، منذ أمس الخميس، عقب تداول صورة لطفل وهو ممسك بالشيشة وبجواره سلاح أبيض - سنجة -، الأمر الذي استدعى والد الطفل بتحرير محضر ضد والدة الطفل.

وتكشف "الفجر"، تفاصيل القصة، والتي بدأت بانفصال الزوجين، عن بعضهما البعض، الأمر الذي أدى إلى انتقال الأم للعيش مع والدتها في مركز نقادة، وعاش الوالد في أسوان، ليتفاجئ بنشر صور لنجله الصغير على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك بالشيشة.

قام الأب بإبلاغ الجهات المعنية بأن الأم لا تحسن تربية الطفل، مقدمًا تلك الصور كدليل على اتهاماته، مما استدعى لجنة من حماية الطفل التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بقنا، بالذهاب والتقصي حول الواقعة.

وقال حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، إن فور وصول بلاغ من والد الطفل أدهم، تم رصد الحالة من فريق التدخل السريع، والذي اتضح أن الطفل نجل لمواطن من مدينة أسوان انفصل عن زوجته التي تقيم حاليا بمدينة نقادة جنوب محافظة قنا.

وتابع أن الزوجة لديها طفل وطفلة، ولقد تم الانفصال منذ أكثر من عام ونصف تقريبًا، وقامت الأم بحضانة الطفلين، والأطفال مرتبطين بوالدتهما جدًا، وهي مهتمة بهما كثيرًا وكان هناك ادعاء من الوالدة بمحاولة الأب اختطاف نجليه منها.

وأشار إلى أن الواقعة تحديدًا أن الزوجة لديها شقيقان، أحدهما سائق والأخر يعمل في مقهى، وقام الشقيق الصغير، والذي يبلغ قرابة 16 عامًا، على سبيل المزاح بإعطاء الطفل الصغير الشيشة وقام بتصويره ونشر تلك الصورة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأكد أنه عقب مشاهدة والد الطفل أدهم محمد صابر، تلك الصور بذلك الوضع قام بتقديم الشكوى والاستغاثة، مشيرًا إلى أن الأم ليس عندها علم بالواقعة، لآنها منشغلة بعملها للحصول على لقمة العيش من مهنة الخياطة، وتم التدخل ووضع حلول ناجزة للوصول إلى المرحلة الفضلى للطفل، بالإضافة إلى إعطاء الأم إعانة مادية لتوفير دخل مادي وعائد مستمر، بالإضافة إلى تكليف احدى مدربات التضامن الاجتماعي بإعطائها معلومات ضمن برنامج وعي.

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول صورة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لطفل يدخن الشيشة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول صورة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لطفل يدخن الشيشة وبجواره سلاح أبيض "سنجة".

بالفحص تبين أن الصورة لأحد الأطفال "مقيم بدائرة مركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا" وأن من قام بنشر الصورة خاله" عامل – مقيم بذات العنوان" على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا من ضبط المتهم المذكور والهاتف الذى يحوى الصورة المشار إليها، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وأنه قام بنشر الصورة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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