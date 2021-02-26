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ترتيب الدوري السعودي للمحترفين قبل مواجهات الجولة المقبلة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:07 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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تنطلق منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين، غدًا السبت الموافق السابع والعشرين من شهر فبراير الجاري.

وكان فريق الشباب استطاع الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري، بعد الفوز على الأهلي بثلاثية نظيفة، مع تراجع صاحب المركز الثاني، حيث خسر الهلال أمام النصر بهدف دون رد، في الجولة الماضية.

ويستعرض " الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين قبل منافسات الجولة المقبلة:

1- الشباب برصيد 41 نقطة
2- الهلال برصيد 36 نقطة
3- الأهلي برصيد 35 نقطة
4- الاتحاد برصيد 32 نقطة
5- الاتفاق برصيد 30 نقطة
6- القادسية برصيد 26 نقطة
7- التعاون برصيد 28 نقطة
8- النصر برصيد 28 نقطة
9- الوحدة برصيد 27 نقطة
10- الفيصلي برصيد 26 نقطة
11- الفتح برصيد 25 نقطة
12- الباطن برصيد 24 نقطة
13- أبها برصيد 24 نقطة
14- الرائد برصيد 22 نقطة
15- ضمك برصيد 17 نقطة
16- العين برصيد 15 نقطة

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