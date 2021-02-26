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لبنى عبد العزيز مطلوبة على جوجل بعد طرح مسيرته في كتاب

الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:07 م
لبنى عبد العزيز
لبنى عبد العزيز
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تصدرت النجمة الكبيرة لبنى عبد العزيز اليوم الجمعة تريند محرك البحث جوجل، عقب تصريحاتها الأخيرة، لفضائية "الحياة"، وكشفها العديد من الموضوعات.

لبنى عبد العزيز

وقالت لبنى عبد العزيز إنها أنها أرادت تسجيل مشوارها وحياتها المهنية والشخصية في الكتاب، الذي تم طرحه من خلال أحد دور النشر المصرية.

منحة لبنى عبد العزيز

وروت لبنى عبد العزيز تفاصيل المنحة التي جاءتها لأمريكا، مؤكدةً أنها لم تستطع رفضها رغم رغبتها في الدراسة بالكلية الملكية في بريطانيا، مشيرةً إلى أنها دخلت التمثيل صدفة.

خوف لبنى عبد العزيز من الفن

وأوضحت لبنى عبد العزيز أن كان لديها تخوف في البداية وانتبابتها حالة من القلق، بشان خوضها تجربة الفن، مشيرةً إلى أنها كانت تعمل مذيعة في تلك الفترة.

خجل لبنى عبد العزيز

ولفتت لبنى عبد العزيز إلى أنها خجولة وكل من يقترب منها يعلم ذلك، نافيةً ما أثير بشأنها عندما دخلت المجال والوسط الفني بأنها متعالية ومغرورة.

علاقة لبنى عبد العزيز بإحسان عبدالقدوس

وأكدت لبنى عبد العزيز علاقتها الطيبة بالكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس حيث قدمت عددا من رواياته وحولتها إلى أفلام، حيث كان جارا لهم وكلما يراها يقول لها: "إنتى لازم تمثلى".

رأي لبنى عبد العزيز السياسي

وتطرقت لبنى عبد العزيز إلى الحياة السياسية والاجتماعية في مصر، قائلةً إن هناك حماية من الرئيس السيسى والجيش للشعب المصرى، ولديها أمل كبير في مستقبل مصر.

لبنى عبد العزيز والإخوان

وفيما يتعلق بحكم الإخوان، أعربت لبنى عبد العزيز عن شعورها السيئ في تلك الفترة، حيث شعرت أيام حكمهم بأن مصر ستغرق، مؤكدة أن السيسى هو من لبى نداء الشعب.

مذكرات لبنى عبد العزيز

يُذكر أنه تم إصدار كتاب مؤخراً يتناول مشوار لبنى عبد العزيز ويحمل عنوان "لبنى.. قصة غمرأة حرة"، والذي يكشف تفاصيل حياة النجمة الكبيرة، ومشاور حياتها الفنية والأدبية.


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