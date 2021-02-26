مستشار الرئيس يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا في مصر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا تشهد انحسارا، وتخطينا ذروة الموجة الثانية، ولكن مازال الفيروس موجودا، وهناك حالات إصابة تسجل.



وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أن الحالات التي تحتاج إلى دخول الرعاية المركزة والوضع على أجهزة التنفس الصناعي تشهد انخفاض، منوها بأن تذبذب أعداد الإصابة أمر طبيعي.



وأضاف أن ظهور أعراض الإصابة تظهر بعد 14 يوم من انتقال العدوى، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى لا تشهد أعداد الإصابات زيادة جديدة.

