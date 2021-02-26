Advertisements

ارتفاع معظم مؤشرات البورصة الأمريكية في مستهل التعاملات

الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:32 م
بوابة الفجر
Advertisements
فتح المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المجمع على صعود اليوم الجمعة إثر تراجع حاد للسوق، إذ انتعشت أسهم شركات التكنولوجيا لكن الثقة مازالت هشة، مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية إلى أعلى مستوى لها في سنة.

تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 0.7 نقطة إلى 31401.29 نقطة، بينما ارتفع ستاندرد أند بورز 10.3 نقطة أو 0.27 بالمئة مسجلا 3839.66 نقطة، وتقدم ناسداك 113.5 نقطة أو 0.86 بالمئة ليصل إلى 13232.901 نقطة.

أخبار تهمك

الكشف عن تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة المنتظرة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

منذ يوم

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

منذ يوم

الصاروخ يعود.. خبر سار في الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

منذ ساعتين و 16 دقيقة

نتيجة قرعة الدوري الأوروبي.. مواجهات قوية وصدام مصري خالص

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بشرى سارة في تدريبات الأهلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

محمد صلاح يقتحم مجال الإستثمار العقاري

منذ أقل من ساعتين

نجم منتخب مصر يكشف حقيقة انتقاله إلى الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ حوالي 21 ساعة

مواعيد مباريات الأهلي الـ9 المقبلة في الدوري المصري

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. نزيف الدم يجبر مدرب برشلونة على مغادرة المؤتمر الصحفي سريعا

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة مفاوضات الأهلي مع جلاد الحراس

منذ ساعة و 20 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم لاعب الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

"طفل الشيشة والسنجة" في قنا.. قصة ضحية جديدة من ضحايا الطلاق

منذ 41 دقيقة

عاجل.. حزب مستقبل وطن يتقدم بتعديل على قانون الشهر العقاري

منذ ساعة و 12 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:32 م

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

عاجل.. بشرى سارة في تدريبات الأهلي

04:41 م

حقيقة مفاوضات الأهلي مع جلاد الحراس

05:28 م

محمد صلاح يقتحم مجال الإستثمار العقاري

05:00 م

مواعيد مباريات الأهلي الـ9 المقبلة في الدوري المصري

06:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»