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نجم منتخب مصر يكشف حقيقة انتقاله إلى الأهلي

الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:25 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تحدث باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي، عن حقيقة انتقاله للأهلي في الموسم المقبل، بحسب بعض التقارير التي ترددت في الساعات الماضية.

وأكد باهر خلال تصريحات للحساب الرسمي للإسماعيلي بموقع تويتر: "تركيزي حاليا ينصب على العودة سريعا إلى الملاعب واكتمال الشفاء من الإصابة التي تعرضت لها بالركبة".

وتابع: "عقدي ممتد مع الإسماعيلي ولا أفكر في الانتقال لأي فريق آخر، وأطالب الجميع بالدعاء لي للعودة سريعا للملاعب لأن هذا ما يشغلني فقط حاليا".

يذكر أن  باهر المحمدي يغيب  عن المستطيل الأخضر منذ يوم 4 سبتمبر الماضي لإصابته في الركبة وخضوعه لجراحة.

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