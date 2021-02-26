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الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس السبت.. وتُحذر من هذه الظاهرة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 26 فبراير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وإليكم تفاصيل حالة الطقس المتوقعة:

الظواهر الجوية:

- فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (40% تقريبًا).

- شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

حالة الطقس نهارًا:

- طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

حالة الطقس ليلًا:

- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس السبت.. وتُحذر من هذه الظاهرة
الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس السبت.. وتُحذر من هذه الظاهرة

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