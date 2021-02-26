الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس السبت.. وتُحذر من هذه الظاهرة



الظواهر الجوية:



- فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (40% تقريبًا).



- شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.



حالة الطقس نهارًا:



- طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.



- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.



- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.



- طقس دافئ على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



حالة الطقس ليلًا:



- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.



- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.



نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 26 فبراير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.وإليكم تفاصيل حالة الطقس المتوقعة: