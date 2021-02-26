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ليفربول يتلقي ضربة موجعة مرة أخري

الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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 ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن ليفربول الإنجليزي أصبح مهددًا بخسارة جهود حارس مرماه البرازيلي أليسون بيكر في 5 من مبارياته المقبلة في بطولتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وأفادت صحيفة ميرور البريطانية بأن الشرطة البرازيلية صرحت أن والد أليسون غرق في بحيرة بالقرب من منزل يقضي فيه العطلة في جنوب البرازيل.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن ليفربول مهدد بخسارة أليسون في الفترة المقبلة بسبب وفاة والده.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ليفربول سيمنح الحرية لأليسون لاتخاذ أي قرار سواء بالعودة إلى البرازيل ليكون مع عائلته في هذا الوقت المؤلم أو الاستمرار في إنجلترا لخوض مباراة شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وألمحت الصحيفة البريطانية أنه إذا قرر أليسون السفر إلى البرازيل فإنه سيضطر للتواجد في الحجر الصحي لمدة 10 أيام عند عودته إلى إنجلترا

وهذا الأمر يعني أن أليسون لن يشارك مع ليفربول حتى فترة التوقف الدولي في منتصف شهر مارس المقبل.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن جدول مباريات ليفربول حتى 15 مارس المقبل يشمل مواجهات ضد شيفيلد يونايتد وتشيلسي وفولهام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي بالإضافة إلى مواجهة لايبزيج الألماني في مباراة العودة في الدور ثمن نهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

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ليفربول كلوب صلاح أليسون

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