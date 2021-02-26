مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، من التجمعات خلال الفترة المقبلة حتى نقلل من عدد الحالات، مشيرًا إلى أنه يجب أن تقل التجمعات خلال شهر رمضان قدر المستطاع.



وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أن التجربة أثبتت أن التجمعات تسفر عن حدوث إصابات، حيث يتم رصد إصابات عائلية، موضحا أن مصر تعاقدت على 20 مليون جرعة من لقاحات كورونا عبر عدد من المؤسسات المنوط بها إتاحة اللقاحات لدول العالم.



وأضاف أن الدولة تنبهت لضرورة تعدد المصادر التي نحصل من خلالها على اللقاح، منوها بأن التحور خاصية معروفة في الفيروسات، مستدلا بتغيير تطعيم الإنفلونزا الموسمية كل عام، ومن ثم فأن تحور فيروس كورونا وارد وبدأ يرصد تحور له في بعض من البلدان.



وعن مدة المناعة التي يوفرها لقاح كورونا، أوضح أن مدة الحماية التي يوفرها اللقاح غير معروفة بدقة، وتحتاج لمزيد من الدراسات العلمية.

