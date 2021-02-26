Advertisements

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:36 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، من التجمعات خلال الفترة المقبلة حتى نقلل من عدد الحالات، مشيرًا إلى أنه يجب أن تقل التجمعات خلال شهر رمضان قدر المستطاع.

وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أن التجربة أثبتت أن التجمعات تسفر عن حدوث إصابات، حيث يتم رصد إصابات عائلية، موضحا أن مصر تعاقدت على 20 مليون جرعة من لقاحات كورونا عبر عدد من المؤسسات المنوط بها إتاحة اللقاحات لدول العالم.

وأضاف أن الدولة تنبهت لضرورة تعدد المصادر التي نحصل من خلالها على اللقاح، منوها بأن التحور خاصية معروفة في الفيروسات، مستدلا بتغيير تطعيم الإنفلونزا الموسمية كل عام، ومن ثم فأن تحور فيروس كورونا وارد وبدأ يرصد تحور له في بعض من البلدان.

وعن مدة المناعة التي يوفرها لقاح كورونا، أوضح أن مدة الحماية التي يوفرها اللقاح غير معروفة بدقة، وتحتاج لمزيد من الدراسات العلمية.

أخبار تهمك

نتيجة قرعة الدوري الأوروبي.. مواجهات قوية وصدام مصري خالص

منذ حوالي 4 ساعات

محمد صلاح يقتحم مجال الإستثمار العقاري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حزب مستقبل وطن يتقدم بتعديل على قانون الشهر العقاري

منذ ساعة و 14 دقيقة

الكشف عن تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة المنتظرة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يقترب من ضم لاعب الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

نجم منتخب مصر يكشف حقيقة انتقاله إلى الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

منذ يوم

مواعيد مباريات الأهلي الـ9 المقبلة في الدوري المصري

منذ أقل من ساعة

"طفل الشيشة والسنجة" في قنا.. قصة ضحية جديدة من ضحايا الطلاق

منذ 43 دقيقة

عاجل.. نزيف الدم يجبر مدرب برشلونة على مغادرة المؤتمر الصحفي سريعا

منذ حوالي 4 ساعات

الصاروخ يعود.. خبر سار في الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة في تدريبات الأهلي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

حقيقة مفاوضات الأهلي مع جلاد الحراس

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:32 م

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

عاجل.. بشرى سارة في تدريبات الأهلي

04:41 م

حقيقة مفاوضات الأهلي مع جلاد الحراس

05:28 م

محمد صلاح يقتحم مجال الإستثمار العقاري

05:00 م

مواعيد مباريات الأهلي الـ9 المقبلة في الدوري المصري

06:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»