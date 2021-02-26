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نتائج مؤجلات الأسبوع التاسع بالقسم الثالث

الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:38 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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إنتهت قبل قليل مباريات الجولة التاسعة المؤجلة للمجموعة التاسعة بالدقهلية حيث أقيمت ٧ مباريات مختلفة.

شيكو حافظ على الصدارة بعدما عاد بفوز ثمين من ملعب الأمير بهدفى حمادة يحى و معتز إبراهيم فيما حقق نبروه فوزا صعبا على حساب ضيفه منية سمنود بهدفى نادر عبدالعاطى وأحمد عبدالبصير لنبروه بينما سجل محمود الأميرى هدف منية سمنود الوحيد.

عمال المنصورة حقق فوزا قويا على حساب مستضيفه مياه الدقهلية بهدفين أحرزهما إسلام مظلوم فيما حضر التعادل الإيجابى بهدف لمثله فى مباراة بدواى وشربين حيث تقدم بدواى بهدف أحمد طه من ركلة جزاء ثم أدرك أحمد الباز هدف التعادل لشربين.

بلقاس تمكن من تحقيق فوز شاق على حساب ضيفه إتحاد المنزلة أحرزه على عصمت وحقق كهرباء طلخا فوزا مريحا على حساب دقادوس بثلاثة أهداف مقابل هدف حيث أحرز لكهرباء طلخا كلا من كريم فخرى "هدفين" و عمر مجاهد بينما أحرز دقادوس هدفه الوحيد بخطأ من المدافع فى مرمى فريقه بينما أنهى التعادل السلبى لقاء الخيارية و ميجاسبورت.

ترتيب المجموعة التاسعة
 
1- شيكو 31 نقطة
2- نبروه 29 نقطة
3- مياه الدقهلية 24 نقطة
4- بلقاس 23 نقطة
5- شربين 22 نقطة
6- الخيارية 20 نقطة
7- السنبلاوين 18 نقطة
8- ميجاسبورت 17 نقطة
9- عمال المنصورة 16 نقطة
10- منية سمنود 15 نقطة
11- كهرباء طلخا 15 نقطة
12- شبان بدواى 13 نقطة
13- الأمير 11 نقطة
14- المنزلة 9 نقاط
15- دقادوس 7 نقاط

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