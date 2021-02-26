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حلم المونديال أصبح حقيقة.. فراعنة الكرة الطائرة تحت 21 سنة يتوجون ببطولة أفريقيا ويحجزون مقعدًا في العرس العالمي

الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:40 م
بوابة الفجر
سارة منتصر
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في بداية القرن الحالي أصبحت مصرنا الحبيبة بمختلف منتخباتها في كافة الألعاب الفردية منها والجماعية أن تنافس على اقتناص كافة البطولات التي تشارك بها، زرع في قلوب الجيل الحديث النصر ولا شيء غير النصر، وأصبح المركز الثاني بالنسبة للاعب المصري هزيمة، والآن نتحدث عن حلم سطره فراعنة الكرة الطائرة تحت 21 سنة وحولوه إلى حقيقة ألا وهو التتويج ببطولة أفريقيا وحجز مقعد في العرس العالمي، وجاء ذلك الإنجاز بعدما نجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز على نظيره المغربي بنتيجة 3/0 فى ختام البطولة التى تقام على أرض الكنانة ونجح بذلك منتخب الطائرة فى مواصلة تصدره حتى نهاية المسابقة التى تقام بدوري من دور واحد بالفوز فى مواجهاته الثلاثة.

المشوار إلى المباراة النهائية لم يكن سهلًا على الإطلاق، حيث نجح رجال الكرة الطائرة فى الفوز على كل من الكونغو الديمقراطية بنتيجة 3 /0 والكاميرون 3 / 1 ثم نيل اللقب من أسود الأطلس في الحفل الختامي للبطولة الأفريقية وبالتالي حجز بطاقة ذهبية لمونديال الكرة الطائرة.

أقيمت البطولة على أرض مصر بداية من يوم 20 فبراير الجارى وحتى يوم 24 من الشهر ذاته بمشاركة 4 منتخبات وهى مصر والكاميرون والمغرب والكونغو الديمقراطية، على الصالة المغطاة باستاد القاهرة في فترة عصيبة تمر على العالم أجمع من تفشي فيروس كورونا المستجد الذي اجتاز كل دول العالم وألحق الأذي بشعوبها، ولكن مصر بقيادتها الرشيدة دائما تكون علي قدر كبير من المسؤولية، حيث حددت لجنة البطولة برتوكول مخصص لكل المنتخبات، قامت الفرق لحظة وصولها إلى مطار القاهرة بإجراء مسحة طبية تحت إجراءات إحترازية مشددة، بينما أجرى المنتخب المصري وكل العاملين فى البطولة التحاليل الخاصة بهم بمقر اتحاد اللعبة.

وتحدث “الفجر الرياضي” مع مدير البطولة الحكم الدولى هانى فكرى ليكشف عن رأيه في تنظيم مصر للبطولة، وشعوره بعد التتويج ببطولة أفريقيا والتأهل لكأس العالم.

بدأ حديثه قائلا :"الجميع هنا في غاية السعادة بالتنظيم الأكثر من رائع والأداء الرجولي من رجال الفراعنة، فخور بجهود الدولة التي تمكنت من إنهاء البطولة في أبهى صورة من حيث كل شيء في ظل الظروف العصيبة التي تمر علي جميع دول العالم من تفشي فيروس كورونا، والشيء الأفضل والذي يدعو للفخر هو أن البطولة أختتمت باللقب الأفريقي وبدون تسجيل أي حالة كورونا في جميع الفرق المشاركة من لاعبين وعاملين ومدربين وحكام".

واضاف :"وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كانت معانا دقيقة بدقيقة وبشكرهم على كل هذا الدعم والجهد المبذول طوال أحداث البطولة".

وأكد على مصر قادرة على تنظيم كافة البطولات في جميع الألعاب في أي وقت وتحت أي ظروف.

وأختتم تصرحاته قائلًا :" مصر قادمة وبقوة خلال الفترة المقبلة في مختلف الألعاب وقادرة على حسم العديد والعديد من البطولات وإسعاد الشعب المصري".

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