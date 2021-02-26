بنى سويف يستضيف الالمونيوم في مواجهة مثيرة بالصعيد

الترتيب



1- الشرقية للدخان 33 نقطة

2- المنيا 28 نقطة

3- ديروط 25 نقطة

4- الألومنيوم 25 نقطة

5- الإعلاميين 22 نقطة

6- بنى سويف 20 نقطة

7- سوهاج 20 نقطة

8- الفيوم 19 نقطة

9- شبان قنا 17 نقطة

10- قنا 16 نقطة

11- البترول 15 نقطة

12- تليفونات بني سويف 14 نقطة

13- شباب سمسطا 13 نقطة

14- كيما أسوان 12 نقطة

15- طهطا 11 نقطة

16- أسمنت أسيوط 6 نقاط



يستضيف الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف نظيرة فريق الالمونيوم في الثانية والنصف من عصر السبت ضمن منافسات الاسبوع الـ 15 لالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى بملعب استاد بنى سويف الرياضى .ويخوض بنى سويف المباراة بقيادة مديره الفنى محمد يوسف بدوافع عديدة أهمها تحقيق الثلاث نقاط والعودة لسلسلة الانتصارات وتقديم عرض قوى أمام الجماهير .وحرص محمد يوسف خلال الفترة الماضية على تكثيف الجرعات التدريبية للفريق بجانب إصلاح الأخطاء وتنفيذ العديد من الجمل التكتيكية بجانب تأهيل المصابين .فيما يخوض الالمونيوم بقيادة مديره الفنى حسين عبد اللطيف اللقاء بدافع تحقيق نتيجة ايجايبية خارج ملعبه والاستمرار فى المنافسة .ويحتل بنى سويف المركز السادس برصيد 20 نقطة فيما يحتل الالمونيوم المركز الرابع برصيد 25 نقطة .