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موسيماني يطالب الخطيب بتدعيم هذا المركز في الأهلي

الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:59 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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جدد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طلباته إلى إدارة النادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعقد محمود الخطيب رئيس النادي جلسة مع المدير الفني في وجود لجنة التخطيط، مساء أمس من أجل مناقشة تطورات المرحلة.

وتمسك المدير الفني، بالتعاقد مع مهاجم جديد خلال الميركاتو الصيفي، من أجل تعويض العجز التهديفي الذي يلاحق الفريق مؤخرًا.

ويأتي طلب موسيماني، بعد غياب التوفيق عن مروان محسن والكونغولي والتر بواليا ثنائي هجوم الفريق، بالفترة الأخيرة وهو ما يؤثر على نتائج المباريات.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، مساء يوم الأحد المقبل على ملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

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