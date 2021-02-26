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غلق 5 منشآت تجارية وتحرير 40 محضراً وإعدام أغذية فى حملة لصحة البحر الأحمر (صور)

الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:48 م
بوابة الفجر
محمد طه
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شنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، حملات تفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية فى مدينتى الغردقة ورأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، وذلك
تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

ومن جانبه وجه الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر بتكثيف حملات الرقابة علي الأسواق ومنافذ تداول الأغذية، وذلك من خلال تكليف الدكتورة نرمين ناجي مدير عام الطب الوقائي والدكتور احمد توغان مدير ادارة مراقبة الأغذية وبالاشتراك مع مراقبى الأغذية بجميع الإدارات الصحية،بشن حملات مكثفة للمرور على منافذ بيع وتداول الأغذية بجميع مدن المحافظة.
وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه تم المرور على عدد 59منشآة من اماكن بيع وتداول الأغذية وتم اعدام 208 كيلو أغذية متنوعة و31 لترعصائر لتغيرهم في الخواص الطبيعية وتم تحرير 40 محضر لنقص الاشتراطات الصحية وعدم توافر شهادات صحية وتم عمل محاضر غلق ادارى ل5 منشآت برأس غارب والغردقة لعدم وجود ترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واوضح وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، تم سحب 78 عينة من الأغذية المتنوعة لتحليلها والتأكد من سلامتها.
غلق 5 منشآت تجارية وتحرير 40 محضراً وإعدام أغذية فى حملة لصحة البحر الأحمر (صور)
غلق 5 منشآت تجارية وتحرير 40 محضراً وإعدام أغذية فى حملة لصحة البحر الأحمر (صور)
غلق 5 منشآت تجارية وتحرير 40 محضراً وإعدام أغذية فى حملة لصحة البحر الأحمر (صور)
غلق 5 منشآت تجارية وتحرير 40 محضراً وإعدام أغذية فى حملة لصحة البحر الأحمر (صور)
غلق 5 منشآت تجارية وتحرير 40 محضراً وإعدام أغذية فى حملة لصحة البحر الأحمر (صور)
غلق 5 منشآت تجارية وتحرير 40 محضراً وإعدام أغذية فى حملة لصحة البحر الأحمر (صور)
غلق 5 منشآت تجارية وتحرير 40 محضراً وإعدام أغذية فى حملة لصحة البحر الأحمر (صور)
غلق 5 منشآت تجارية وتحرير 40 محضراً وإعدام أغذية فى حملة لصحة البحر الأحمر (صور)

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